A Honvéd Szondi SE a Győri Elektromos I-es együttesét fogadta, s esélyt sem adott ellenfelének. A Molnár/Zombori és a Kishegyi/Jakab páros is nyerte a bajnoki találkozó első körét. Az egyéni csatározások során Molnár Krisztián, Jakab Gábor és Zombori Dávid is győzelmet aratott, míg Kishegyi Ákos szoros meccsen nyert. 6-0-s fehérvári vezetésnél szerezte első pontját a győri egység, Marsi győzte le Kaiser Jánost. Ezután Jakab, Zombori és Kishegyi is magabiztosan hozták mérkőzéseiket, így a Honvéd Szondi 9-1-el lépte le az Elektromost.

Az Aqvital Csákvári TC legénysége a dobogóért küzdő Komlói Bányász vendége volt. A párosok után 1-1 volt az állás, majd az egyes meccsek elején a csákváriak szereztek előnyt Lovas-Martinecz révén. Magukra találtak a hazaiak, Terék és Hoffmann sem tudott nyerni, Timafalvi győzelmével lett 3-3. Ezután három meccset nyert zsinórban a Komló, ráadásul Lovas-Martinecz újabb diadala után a végén is az esélyesebb gárda volt biztoskezű. A Komló 8-4-re nyert.