Március 7-től a kormány kivezette a járványügyi intézkedéseket, így várható volt, hogy az igazi ördögkatlan hangulat visszaköltözik a fehérvári jégcsarnokba. Ez így is történt, hiszen már jóval a meccs kezdete előtt sorakoztak az emberek a bejártnál, és végre maszk nélkül köszönthették egymást a szurkolótársak. A zsúfolt lelátókon a tetőfokára hágott a hangulat, amikor pedig jégre lépett a csapat, mindenki egy emberként skandálta a neveket, és zúgott a hajrá Volán, az első pillanattól az utolsóig.

Nem kellett sokat várni az első gólig, aminél mondani sem kell, hogy valósággal felrobbant a csarnok, utána pedig kiszakadt a gólzsák és a fehérvári alakulat nyolcszor talált be az olaszok kapujába. A Republic slágere pedig ugyanennyiszer csendült fel a Raktár utcában kedd este, amit vidáman és felszabadulva énekelt az ünneplő tömeg, még akkor is, ha elmaradt az aláfestés. Az indulatok is többször elszabadultak, de ez nem meglepő, hiszen nagy a tét, nagy a nyomás. Szívvel-lélekkel harcolt a Volán, melynek meg is lett az eredménye, így magabiztosan vághatnak neki az idegenbeli túrának. A mérkőzés végén a hölgyekről sem feledkeztek meg a srácok, így nem csak egy győztes találkozó, hanem egy szál tulipán is volt a jutalom, a női szurkolók legnagyobb örömére.

De beszéljenek helyettünk a képsorok, és éljék át velünk újra a csodálatos győzelem legszebb pillanatait!