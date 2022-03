Playoff 22 perce

Ezúttal klubtörténelmet szeretne írni a Hydro Fehérvár AV19

Bár az idei ICEHL alapszakaszában is több nehézséget sodort a sors a csapatok, köztük a Hydro Fehérvár AV19 útjába is, egyvalami az idei idényben más. Visszatértek a szurkolók a lelátókra, a csapat pedig eredményes hónapokat produkálva a harmadik helyen végezve örvendeztette meg őket, így a playoff mellett a pályaelőny, valamint az ellenfélválasztás joga is megillette a Fehérvárt. Szerdán a HC Pustertal ellen veszik fel a harcot a négy győzelemig tartó párharcban a kék-fehérek, reménykedve abban, hogy a klub történetében először sikerül a legjobb négy közé jutni az osztrák központú bajnokságban.

A Covid-járvány által behatárolt 2020/2021-es idény után a 2021/2022-es szezon alapszakasza sem volt problémamentes a csapatok számára. Bár ősszel rendben elindult az ICEHL, de az idő előrehaladtával és a tél beköszöntével egyre több helyen ütötte fel a fejét a koronavírus újabb hulláma, valamint a Pozsonnyal történt sajnálatos tragédiák is átírták az előzetes kiírást, pont/meccs alapú számítás alapján kezdték el rangsorolni a csapatokat. – Nehéz volt az alapszakasz, hiszen teljes kerettel egyik meccsen sem tudtunk kiállni, mindig volt valami, amihez alkalmazkodni kellett – tekintett vissza lapunknak Szélig Viktor, a klub általános menedzsere. – Nem lehetett előre tervezni, nem tudtuk, éppen ki lesz játékra alkalmas állapotban és ki az aki nem, de ez a többi csapatnál sem volt másképp. Ez a szezon sem volt könnyebb a tervezhetőség szempontjából mint az előző. Ha az eredményt nézzük és azt, hogy az utolsó fordulóban bár nem a saját kezünkben volt a sorsunk, de lehetőségünk volt a második hely megszerzésére, akkor viszont nem lehetünk elégedetlenek. Nagyszerű alapszakaszt produkált a Hydro Fehérvár AV19, Kevin Constantine gárdája szinte végig az élmezőnyhöz tartozott, holott január elején a Fejér megyeieket is elérte a járvány. Az elmaradt mérkőzések miatt az alapszakasz hajrája besűrűsödött, és bár egy kisebb hullámvölgy becsúszott ebben az időszakban, végül a csapat az előkelő harmadik helyen zárt. – Voltak szériák, amikor több mérkőzést nyertünk zsinórban, volt, amikor ez nem sikerült. Ütőképes, jó csapatunk van ebben a szezonban, remek srácok alkotják ezt a társaságot, amikor gödörbe kerültünk, közösen, hamar megtalálták a kiutat. Érdekes volt, hogy amikor kevés emberrel tudtunk csak kiállni, akkor is sikerült jó eredményeket elérnünk, mindig volt valaki, aki előrelépett. A januári rosszabb sorozatunk pont akkor jött, amikor már szinte mindenki játékra jelentkezett, de az a szituáció sem volt egyszerű, ugyanis akadt olyan játékos, akinek sok jégideje volt a tartalékos összeállítás miatt, és közben visszajöttek azok, akik kihagytak valamennyit. Ezt minden szempontból szinkronba kellett hoznia az edző stábnak. Az alapszakasz harmadik helye a rájátszásban pályaelőnyt, illetve ellenfélválasztási jogot is hozott magával. A Salzburg és a Villach után a Volán harmadikként jelölhette ki ellenfelét két csapat, a rekordbajnok Klagenfurt és a ligaújonc, de egyenes ágon a playoffba jutó Pustertal Wölfe közül. A fehérváriak választása az olasz alakulatra esett. – Készült egy preferencialista az edzői stábbal, a játékosokkal és a menedzsmenttel közösen, felállt egy sorrend a lehetséges opciók között. Kompromisszumos megegyezés alapján a Klagenfurttal szemben a Pustertal előbb szerepelt a listán. Az olasz együttes új a ligában, ebből kifolyólag playoff-tapasztalatuk sincs ebben a bajnokságban. Egy nagyon jó csapatról van szó, hasonló eredményeket értünk el ellenük, mint a KAC ellenében az alapszakaszban. A Klagenfurt a címvédő, hatalmas rájátszástapasztalattal, egy komplett gárdáról van szó. Volt egy kisebb mélyrepülésük, a kapusuk az olimpián volt, sérültek is akadtak náluk, de a preplayoffban már jó formát mutattak – mondta a fehérváriak általános menedzsere, majd kitért arra, milyen érzésekkel várja a szerdán rajtoló rájátszást. – Remélem, hogy a szezon nézőcsúcsait megdöntjük majd, nagyon jó hangulatra számítok a nagyszerű szurkolóinkkal, a csapat elszánt, de nehéz párharc elé nézünk. A szezon alatt is kiegyenlített volt a mérlegünk az olaszok ellen. A klub története során még nem sikerült a negyeddöntőből továbbjutnunk, eddig két nyert meccs volt a csúcs, megpróbálnánk most abszolválni ezt a párharcot. A hazai pálya előnyét élvezzük, de ettől függetlenül nehéz lesz, ez teljesen más hoki, szinte más bajnokság kezdődik, egy-egy jobb széria vagy egy jó formában játszó játékos eldöntheti a negyeddöntőt. Remélem, sok nézővel egy igazi hokiünnep lesz a rájátszás. Meccsről meccsre haladni tovább Azt várom a playofftól, hogy jól játszunk és meccsről meccsre építsük fel magunkat. Nagyon felkészülten fogunk belekezdeni a rájátszásba. Minél messzebb szeretnénk jutni és túllépni az első körön, hogy áttörjük ezt a gátat, amit eddig nem sikerült a klub történetében – nyilatkozta lapunknak Horváth Milán, aki második teljes alapszakaszában 39 találkozón 10 pontig jutott. Forrás: Soós Attila Kiszolgálni a szurkolókat Remélem, hogy telt házas hazai mérkőzéseink lesznek és a szurkolóinkat ki tudjuk szolgálni. Az sem másodlagos, hogy jó lenne történelmet írni, de először erre a négy meccsre koncentrálunk. Utána olyan messzire szeretnénk jutni, amennyire lehet, ebben a gárdában megvan minden, ami egy győztes csapatban meg kell hogy legyen – mondta a válogatott támadó, Bartalis István. Forrás: Soós Attila A negyeddöntő menetrendje: 2022. március 9. 19:15 Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 2022. március 11. 19:45 HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 2022. március 13. 17:30 Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 2022. március 15. 19:45 HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 2022. március 18. (ha kell) 19:15 Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 2022. március 20. (ha kell) 18:00 HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 2022. március 22. (ha kell) 19:15 Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe Nincs megállás! Ha idáig eljutottunk, akkor miért állnánk meg itt?! Okos, kemény, megalkuvást nem tűrő játékot és 12 győzelmet várok a rájátszástól – összegezte elvárásait a keret magyar magjának egyik motorja, Magosi Bálint, aki öt esztendő után Fehérvárra visszatérve 35 ICEHL-mérkőzésen 21 pontig (8 gól, 13 assziszt) jutott és rögtön rájátszásba jutott régi-új csapatával. Forrás: Soós Attila Most jön a szezon sava-borsa Nagyon várjuk már, hogy hazai pályán, a szurkolótáborunk előtt kezdhessük meg az ICEHL idei rájátszását. Mérkőzésről mérkőzésre megyünk előre, keményen készülünk a a Pustertal elleni párharcra, hiszen ez a szezon sava-borsa, ezért dolgoztunk az évad eddigi részében – fogalmazta meg várakozásait Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 másodedzője. Forrás: Soós Attila

