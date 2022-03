THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

A második vonal tavaszi rajtjának egyik kiemelt mérkőzésére Bakonycsernyén kerül sor. Augusztusban alaposan „megtréfálta” ellenfelét a Vál csapata sima 3-0-as győzelmével, és jelenleg is jobban áll a tabellán. A csernyeiek nem szerepeltek rosszul a Téli Műfüves Bajnokságban, de ugyanez mondható el a Válról is. Nagy valószínűséggel a pillanatnyi forma dönthet majd a rangadón. A listavezető Csór Truck Trailer a sereghajtónál vendégeskedik, győzelmi reményekkel. Akárcsak a címvédő Herceghalom gárdája, amely a szerényebb lehetőségekkel bíró Pázmánd ellen kezd. Más kérdés, hogy legutóbb döntetlent (1-1) játszottak Pázmándon. Küzdelmes mérkőzésre van kilátás Pátkán, főleg, hogy a fehérváriak vissza szeretnének vágni az őszi 1-3-ért. A Bicske II. legénysége Pákozdra utazik, velük szemben jó emlékeik vannak, hiszen az 1. fordulóban 8-0-s győzelemmel nyitottak ellenük. Most talán nem lesz ekkora különbség, ám az biztos, hogy a sárga-kékek ennek a párosításnak a favoritjai.

DÉLI csoport

A tabellán toronymagasan, 14 ponttal vezető Vajta együttese Nagyvenyimen is esélyesebb. Már csak azért is, mivel eddig minden idegenbeli mérkőzésüket megnyerték, és közel annyi gólt értek el vendégként, mint otthon. Érdekes és kiegyenlített találkozó várható Baracson, ahol az előttük álló, két ponttal többet gyűjtő Szabadbattyánt akár meg is előzhetik a hazaiak, amennyiben bezsebelik a három pontot. Hasonlóképpen küzdelmes kilencven percet játszhatnak a felek Polgárdiban, valamint Mezőfalván is. Az alsóházi rangadón ősszel nagy különbséggel (9-3) nyert az LMSK, mint később kiderült, ezen kívül csupán egy idegenbeli győzelmet arattak a fél szezon során.