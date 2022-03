A Hydro Fehérvár AV19 kiváló negyeddöntős produkciójának köszönhetően napok óta pihenhet és nyugodtan készülhet története első osztrák ligás elődöntőjére. Kevin Constantine együttese a Pustertal Wölfe elleni párharcban 4-0-val söpörte ki olasz ellenfelét. A vesztett meccs nélküli továbblépés mellett több bizakodásra okot adó erényét is megcsillogtatta a gárda. Az első, fehérvári találkozó tükörsima 8-1-es kék-fehér diadalt hozott, majd Olaszországban kétszer is felállt egygólos hátrányból a Fehérvár és végül Bartalisék 6-2-re nyertek. A második hazai sikert 3-0-ás első harmaddal alapozta meg a Volán, 5-2-es győzelem után az volt a kérdés, hogy sikerül-e lezárni a párharcot a Wölfe otthonában. Sikerült, de ehhez egy újabb karakterét kellett megvillantani a csapatnak, hiszen az olaszok húsz perc után 3-0-ra vezettek. De ez sem volt akadály, a második harmadban négy gólt szerezve megfordította a találkozót az AV19, és 5-4-gyel behúzta a negyedik mérkőzést is. Ezzel a Fehérvár a klub történetében először jutott be az osztrák központú liga legjobb négy gárdája közé. Ami a folytatást illeti, az ellenfél kiléte még nem ismert, de az elődöntő mérkőzéseinek időpontja már megvan.



Az elődöntő mérkőzéseinek időpontjai:

Március 24.

Március 26.

Március 28.

Március 30.

Április 1. (ha kell)

Április 3. (ha kell)

Április 5. (ha kell)



A negyeddöntős párosítások közül a Fehérváron kívül még egy esetben derült ki a győztes, az alapszakaszgyőztes Red Bull Salzburg szintén söpréssel búcsúztatta a cseh Znojmót. Két esetben azonban még várni kell a győztes kilétére. Pedig úgy tűnt, pénteken mindkét esetben lezárulhatnak a párharcok, hiszen a Villach a Ljubljana, a Bécs a Klagenfurt ellenében vezetett 3-1-re, de meglepetésre mindegyik esetben a hátrányban lévő csapat nyerni tudott idegenben, 3-2-re szépítve a párosítás állását. Vasárnap este a Villach Szlovéniában, a Vienna Klagenfurtban zárhatja le a negyeddöntőt.

Hogy kit kaphat a Fehérvár az elődöntőben? A két el nem dőlt párharc miatt még sok a nyitott kérdés. Az biztos, hogy a legjobb négy között nagy hangsúlyt kap az alapszakaszban elért helyezések, vagyis:



Red Bull Salzburg: 1. hely.

Villach: 2. hely

Hydro Fehérvár AV19: 3. hely

Vienna Capitals: 4. hely

Ljubljana: 6. hely

Klagenfurt: 8. hely.



Négy lehetséges opció van. A RB Salzburg minden esetben a legrosszabb helyen végző csapattal találkozik az elődöntőben. Ha jelen állás szerint előnyben lévő két gárda jut tovább, azaz a Villach és Bécs, akkor a Fehérvár a Villach ellen játszik pályahátrányból kezdve a párharcot, a Vienna pedig a Salzburggal találkozik. Ha a KAC és a Villach lép tovább, abban az esetben is a Fejér megyeieknek utóbbi gárda jutna. Bécsi és szlovén továbbjutás esetén osztrák riválissal kerülne szembe az AV19, de a párharc Székesfehérváron kezdődne. Ha a Ljubljana és a Klagenfurt is fordítani tud saját párharcában, akkor a Volánra szlovéniai túra vár majd, de Háriék pályaelőnnyel kezdenék az elődöntőt.



Egy biztos, sok a kérdőjel még az elődöntő kapcsán, és könnyen lehet, hogy csak a keddi, esetleges hetedik mérkőzésig nem derül ki a Fehérvár következő ellenfele a rájátszásban.