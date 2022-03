A Bolzanóhoz hasonlóan Dél-Tirolban található Bruneckben, a Puster-völgyben (Val Pusteria) fekvő kisvárosban 1954-ben indult a jégkorongélet. Az EV Bruneck ugyan eleinte még csak amatőr csapatokat versenyeztetett, de később, 1972-től huszonkilenc éven keresztül szerepelt az olasz első osztályban. A klub 2001-ben anyagi okokra hivatkozva visszalépett a bajnokságból, majd 2003-ban tért vissza, új nevet kapott, majd 2016-ban az Alps Hockey Lea­gue alapító tagjaként lépett a fejlődés útjára. Amellett, hogy a gárda éveken keresztül a bajnokság élcsapatának számított, a 2021-ben átadott vadonatúj Intercable Arena is hozzásegítette a sárga-feketéket ahhoz, hogy felvételt nyerjenek az osztrák központú ligába. Az olasz klub ötször volt ezüstérmes hazája bajnokságában, majd 2019-ben a Ljubljana ellenében az Alps Hockey League döntőjét is elveszítették.

Az idei szezon alapszakaszát ugyan győzelemmel kezdték a sárga-feketék, de utána novemberig leginkább csak ráadásokban gyűjtögették a pontokat. November 9-én aztán menesztették Luciano Basile vezetőedzőt, helyét az addig másodedzői feladatokat ellátó, a fehérvári szurkolók előtt az Interliga-időszakból jól ismert Matej Hocevar vette át, majd november 15-én a többéves KHL-tapasztalattal rendelkező finn legenda, Raimo Helminen (ő tartja a legtöbb lejátszott válogatottmérkőzés rekordját, emellett honfitársával, Teemu Selännével holtversenyben a legtöbb, hat olimpián jégre lépett jégkorongozó, 26 éves profi pályafutása pedig az egyik leghosszabb az egész jégkorongos társadalomban) érkezett a padra. A finn mester vezérletével megindult a csapat szekere, és bejutott a rájátszásba.

Ami a két csapat idei történelmét illeti. Az alapszakaszban rendes játékidőben, valamint a ráadásban is egy-egy győzelemmel rendelkezik a két gárda, szeptemberben Székesfehérváron 5-2-es, majd novemberben 5-4-es ráadásos hazai siker született, míg Bruneckben előbb büntetőkkel 4-3-ra, majd rendes játékidőben 7-3-ra nyertek a farkasok.

Az egyéni statisztikákra pillantva a fehérvári védelemnek oda kell figyelnie a kétszeres svéd világbajnoki bronzérmes Johan Harjura, aki eddigi 49 mérkőzésen 45 pontig jutott. A csapat keretében több, az osztrák bázisú nemzetközi ligában nagy tapasztalattal rendelkező játékos található, többek között a két szezont Székesfehérváron töltő Mike Caruso is. Kapusfronton tekintélyt parancsoló 92,3 százalékos védési hatékonysággal zárta az alapszakaszt Tomas Sholl, úgy, hogy 47 találkozón védett. Meg kell még említeni Dante Hannount is, akit egy igazán különleges szál kapcsol a Hydro Fehérvár AV19-hez, a dél-tiroliak támadója Alex Petan unokatestvére, a klub szakmai tanácsadója pedig a magyar szurkolók előtt jól ismert Diego Scandella. A csapatstatisztikákat böngészve több mutatóban is az élmezőnyben található a Pustertal: az alapszakaszban a legsportszerűbb csapat lett a ligában, ezenkívül az emberelőnyös mutatóban óvatosságra intően 25,22 százalékkal zárták a bajnokság első szakaszát.