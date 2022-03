Jókora meglepetéssel indult a Zsíros Tibor Magyar Kupa nyolcas döntője a cívisvárosban, az első meccsen, a kora délutáni órákban az esélytelenek nyugalmával pályára lépő Szeged hatalmas csatában, 78-74-re verte a tavalyi kupagyőztes, regnáló bajnok, a hazai színtéren évek óta egyeduralkodó Falcót. A csongrádiak sikere azt jelentette, ők várják elsőként elődöntős ellenfelüket, a rivális bő két órával később meg is érkezett, a DEAC-Tungsram-Alba Fehérvár mérkőzés győztese szerzett jogot a pénteki szereplésre.

A fehérváriak jó passzban várták a csütörtök délutáni, negyeddöntős ütközetet, utóbbi négy bajnoki meccsüket megnyerték, a bajnoki alapszakaszt a 4. helyen zárták, a Debrecen viszont az utóbbi időben nem kapta el a fonalat, végül a 7. pozícióban zárta a szezon első felének küzdelmeit. Az viszont a hazaiak mellett szólt, hogy a Fehérvár elleni utolsó öt meccsüket megnyerték, tavaly tavasszal a bajnoki negyeddöntő utolsó három összecsapását, az idei bajnokságban pedig magabiztosan győztek hazai pályán és a Gáz utcában is. Ezúttal Tóth Ádám talált be először, majd a következő akciónál is eredményes volt a palánk alatt, Lukács Norbert válaszolt középtávolról. Tóth a későbbiekben sem vesztett lendületéből, Dzeletovic kosara nyomán már 8-2-re vezettek a hazaiak. Davis zsákolt, aztán beköszönt Fakuade és Vojvoda is, 12-10-re zárkóztak a koronázóvárosiak. Lukács és Fakuade a folytatásban is mutatott ügyes dolgokat, ezt tette a túloldalon Dzeletovic is, megint elléptek a házigazdák, négy ponttal. Lenzelle Smith jóvoltából közelített, majd egyenlített az Alba, első negyed vége előtt másfél perccel időt kért a hajdúságiak trénere, Berényi Sándor. Davis büntetőivel pedig vezettek is tanítványai, végül 21-21-es eredménnyel zárult az első tíz perc. Felváltva estek kosarak, Polyák sarokból eleresztett hármasával, továbbá Valerio-Bodon és Dzeletovic duplájával megléptek a hazaiak, időt kért Matthias Zollner, 32-23. Lukács hármasával közelített az Alba, aztán távolról beköszönt Vojvoda is, háromra jött a Fehérvár, Tóth Ádám közeli kosarával ismét hízott a különbség. Drenovac is megkezdte a pontok termelését, nem tétlenkedett Fakuade sem, 36-34-es állásnál Zollner időt kért. Tóth Ádám duplájára Vojvoda triplával válaszolt, Davis pöcije nyomán már a vendégek vezettek, Berényi időt kért, 38-39. Komoly csata dúlt a parketten, a fehérváriak nem tudták sikerrel befejezni akcióikat, Zollner ismét időt kért, az első negyedet Vojvoda betörés utáni kosara zárta, félidőben 43-41 állt az eredményjelzőn.

Vojvoda kosarával már a fehérváriaknál volt az előny, aztán a keletiek voltak szűk előnyben, azonban a remeklő Vojvoda menetrendszerű kosaraival az albások rendre a debreceniek előtt jártak. Pongó Marcell trojkájával 48-52-re alakult az eredmény, a folytatásban is őrizte 4-5 pontos előnyét a koronázóvárosi egylet. Vojvoda újabb hármasa nyomán Berényi jelezte a zsűriasztalnál, ismét maga köré gyűjtené játékosait. Az időkérés nem segített, Smith zsákolt formás akció végén, tíz ponttal meglépett az Alba, a harmadik negyed zárása előtt öt perccel, 49-59. Dzeletovic büntetőivel araszolt előre a DEAC, aztán Aksa két, középtávoli dobása is beszédült, amikor a hazaiak reménykedni kezdtek volna a komoly zárkózásban, Vojvoda mindig reagált. Hagins volt eredményes, ahogy múltak a percek, úgy lépett el egyre inkább a Fehérvár, 14 pont volt a differencia, aztán Smith – ahogy két hete az Oroszlány ellen -, a saját térfeléről dobott elképesztő kosarat, 63-77-es eredménnyel zárult a harmadik negyed. Kilenc pontra zárkózott a házigazda, a zárás előtt öt perccel, aztán hízott a különbség, a dudaszó előtt Hagins és Dzeletovic triplájával négy pontra közelített a DEAC, Zollner időt kért. A fehérváriak a második félidőben mutatott meggyőző játékkal megérdemelten nyertek (87-94), pénteken a Szegeddel csatáznak a döntőbe jutásért.

JEGYZŐKÖNYV

DEAC-Tungsram–Alba Fehérvár 87-94 (21-21, 22-20, 20-36, 24-17)

Magyar Kupa, negyeddöntő, Debrecen, Főnix Aréna, vezette: dr. Mészáros Balázs, Goda László, Török Róbert)

Debrecen: Hagins 13/3, Valerio-Bodon 7/3, Drenovac 13, Dzeletovic 17/6, Tóth 19. Csere: Kerpel-Fronius G. 3, Thames 3/3, Polyák 6/6, Kovács -, Aska 6. Vezetőedző: Berényi Sándor

Alba Fehérvár: Pongó 6/6, Vojvoda 26/18, Lukács 15/3, Fakuade 13, Davis 11/3. Csere: Stark 6, Smith 17/3, Takács -, Fakuade 13, Omenaka -. Vezetőedző: Matthias Zollner