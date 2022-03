A világranglista 25. helyén álló Szerbia ellen Marco Rossi több újoncot is avatna, a válogatottal készül a paksi Ádám Martin, a debreceni Baráth Péter és az angol Barnsley játékosa, Callum Styles is. A Mol Fehérvár együttesét két játékos, Fiola Attila és Nego Loic képviselik a most a szerbek, kedden pedig az észak-írek ellen harcoló nemzeti együttesben.



– Bízom abban, hogy sikerül ott folytatnunk, ahol tavaly év végén abbahagytuk. Igaz, hogy most nem tétmeccsek, hanem felkészülési meccsek következnek, de ezeket is ugyanolyan komolyan vesszük, mint tavaly ősszel a vb-selejtezőket, hiszen ezzel a két találkozóval készülünk a nyári Nemzetek Ligájára, ahol tíz nap alatt játszunk a németekkel, az olaszokkal és kétszer az angolokkal is – mondta Nego a molfehervarfc.hu-nak.