Fantasztikus idényt teljesít eddig a Hydro Fehérvár AV19 az ICEHL-ben, az együttes ott van a liga elődöntőjében, sőt, négy mérkőzés után 3-1-re vezet a négy győzelemig tartó párharcban. Kevin Constantine csapata mindenféleképpen történelmi idényt fut, hiszen a fehérváriak eddig nem jutottak tovább a legjobb négy közé. A szerdai, hazai pályán aratott győzelemmel pedig már csak egy siker választja el Háriékat attól, hogy bejussanak az ICEHL döntőjébe, ahol a Bécset 4-0-val kisöprő Red Bull Salzburg vár rájuk. A párharc negyedik találkozóját szinte szokásához híven jól kezdte a Volán, 15 perc után 3-0-át mutatott az eredményjelző. A folytatásban azonban kiegyenlített a Villach, majd Erdély révén ismét a Fehérvárnál volt az előny, az utolsó percekben azonban újfent egalizáltak az osztrákok. Jöhetett a hosszabbítás, melyben Hári a 63. percben eldöntötte a győzelem sorsát.

– Remekül kezdtünk, de a Villach tud gólokat lőni és ezt sokszor meg is teszi – elemezte a találkozót a klub honlapjának Kevin Constantine, az AV19 vezetőedzője. – Már háromszor vagy négyszer is elmondtam, hogy ellenük nincs biztos előny. Ezt tegnap este is bebizonyították, és komoly tartást mutattak, hiszen kétszer is visszajöttek a mérkőzésbe és egyenlítettek. Egy jó csapat az ellenfelünk, amelyik a második helyen zárta az alapszakaszt, ennek pedig oka van. Ez azt jelenti, hogy sok dologban jók. A hosszabbításban kicsit agresszívebbek voltunk, mint az első találkozón. Bár igazából nem is tudom, hiszen pár csere ment le azon a meccsen, ma pedig 3-4 cserére volt idő a ráadásban. Tehát egyik hosszabbítás sem tartott sokáig, szóval még mindig nem vagyok biztos benne, hogy milyenek is vagyunk ilyen szituációban. Úgy láttam, ma agresszívebbek voltunk, mint az első mérkőzésen, és ez egy jó dolog.

– Jól kezdtünk, vezettünk 3-0-ra. Mindig mondják, hogy hokiban nehéz vezetni, sajnos visszaengedtük őket a meccsbe, nem játszottunk túl jól. A harmadik harmadban kiegyenlítettebb játék volt, de sajnos egalizáltak a végén. Ilyen a hoki, ilyen a rájátszás, ha könnyű lenne, akkor mindenki a döntőért játszana – mondta a győztes gólt szerző Hári János, majd kitért a közönségre is – Nagyon jó hangulat volt, telt ház fogadott minket. Majdnem elrontottuk ezt az estét. Nem vagyok egy nagy gólörömös, de egy elődöntős hosszabbításos találatot hazai pályán meg kell ünnepelni. Nagyon fontos meccs volt, hiszen így 3-1 ide és nem 2-2 a párharc állása.

Míg a fehérvári jégen egy győzelemre került a döntőtől a Hydro Fehérvár AV19, addig a másik ágon a Salzburg negyedszerre is legyőzte a Bécset, így az RBS már a finálé biztos résztvevőjeként várja ellenfelét. A bikák sikere fehérvári szempontból sem volt elhanyagolható, hiszen így biztossá vált a Fejér megyei alakulat szereplése a Bajnokok Ligájában. A CHL-be a bajnokság első két helyezettje és a bajnok jut, átfedés esetén pedig az alapszakasz harmadikja is jegyet kap az európai porondra. A magyar jégkorong történetében a Hydro Fehérvár AV19 lesz az első olyan klub, amelyik megméretteti magát a jégkorong BL-ben.

– Amíg ez nem volt biztos, nem is szerettük volna beleélni magunkat – nyilatkozta Szélig Viktor, a klub általános igazgatója. – A rájátszásban benne vagyunk, most ez a legfontosabb mindenkinek, de persze óriási öröm, hogy lesz lehetőségünk a Bajnokok Ligájában indulni. Amikor az új pálya projektje elkészült, akkor egymás között beszéltünk róla, milyen jó lenne, ha egyszer Bajnokok Ligája mérkőzéseket tudnánk játszani. Ez lehetőség kicsit előbb jött, mint gondoltuk.

– Ez egy óriási siker és lehetőség, a csapatnak, a klubnak és a városnak is. Visszaigazolódni látszik az utóbbi években befektetett munka, amit a stáb és a szakma belerakott. Örülök neki, hogy ez az építkezés egy ilyen szezonban és egy ilyen lehetőségben csúcsosodott ki. Ízlelgetni kell ezt még az embernek, hogy egy magyar klub vezetőjeként arról beszélhetünk arról, hogy a jégkorong Bajnokok Ligájának biztos résztvevője a Hydro Fehérvár AV19. Még magam is próbálom felfogni, iszonyatosan jó érzés és mindenkinek hatalmas köszönet jár érte, aki ebben segített minket. Azt tudom ígérni, hogy fel fogunk rá készülni, sok feladat áll majd előttünk, infrastrukturálisan és a csapat mélységét tekintve is várnak ránk kihívások.

A csapatra azonban még remélhetőleg jó néhány teljesítendő feladat vár még ebben a szezonban. Az első pénteken 19.45-kor Villachban, ahol lezárhatja az elődöntős párharcot a Hydro Fehérvár AV19.