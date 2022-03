Továbbá a csapatkapitány, Nikolics Nemanja vezetésével a gárda öltözője is gyűjt a rászorulók részére, az összegyűlt adományokat pedig a klub együtt továbbítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. A Vidi szurkolói is több módon segíthetnek. Az RBD vezetésével már napok óta zajlik a gyűjtés, sőt már több teherautónyi adomány indult útnak, a felajánlásokat MindigVár Non-Stop üzletben (Prohászka Ottokár u. 67), valamint a Videoton Box Clubban (Bátky Zsigmond u 5.) várják az ultrák. Illetve a szurkolók a klub által felajánlott mezre és labdára is licitálhatnak március 8-ig.