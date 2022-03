A Viharsarokban ragyogó napsütés, azonban meglehetősen hűvös idő fogadta az országúti gyaloglók mezőnyét. A start idején mindössze 3 fok volt, de úgy tűnik a székesfehérvári Honvéd Szondi SE sportolói alaposan bemelegítettek, mert kiváló időt repesztettek. Talán ebben segíthette őket, hogy a békéscsabai viadal idén nemzetközivé vált, hiszen számos szlovák gyalogló is versengett, hiszen északi szomszédainknál csak április közepén rendezik az első gyalogló versenyt. A nemzetköziség a versenybírók táborában előírás volt, hiszen így lehetett hiteles szinteket teljesíteni. Amivel a szondis Tóth Norbert élt is.



A 21 éves atléta a 20 kilométeres távon a felnőttek között második lett, 1 óra 27 perc 12 másodperces óriási egyéni csúccsal. Eredményének értékét növeli, hogy az abszolút második hely mellett megnyerte korosztálya, az U23-asok bajnokságát is. Őze Tibor tanítványa teljesítette a 2023. évi U23-as Európa-bajnokság nevezési szintjét is, vagyis a kontinensviadal potenciális résztvevője.

A fiatalabbak is túlszárnyalták önmagukat, s ellenfeleik nagy részét is. Szónok Dániel a fiúk U14-es korosztályában 5 kilométeren, élete első gyalogló versenyén jó teljesítménnyel a második helyen ért célba. Eredménye: 32 p. 52 mp. Az U20-as lányok között viaskodott Kolmer Jázmin. A 10 kilométeres táv jelentős részében érmes helyen gyalogolt, de a végére elfáradt, és lecsúszott a dobogóról. Eredménye: 1 ó. 08 p. 39 mp.



– Kolmer Jázminban és Szónok Daniban komoly potenciálok vannak a jövőre nézve, és csak a szorgalmukon múlik, hogy mit hoznak ki magukból az év következő versenyein – értékelt a Honvéd Szondi SE vezetőedzője, Őze Tibor. – Tóth Norberttel kapcsolatban örülünk, mivel úgy tűnik, magunk mögött hagytuk az elmúlt két év útkeresését, és megújulva a fejlődés útjára léptünk. Norbert jó formáját egyébként az is jelzi, hogy a néhány hete megrendezett fedettpályás felnőtt bajnokság után újra dobogóra állhatott a felnőttek között. A most elért időeredménye a 20 kilométeres távon pedig azt mutatja, hogy nyugodtan, kényszer nélkül tudunk akár az idei, de a jövő év versenyeire is készülni, mivel elérte a régen vágyott Eb nevezési szintet.



Őze Tibor megjegyezte, hogy dicsérte illeti Kormos Annát is, aki az újonc lányok 1 kilométeres versenyén szép gyaloglást bemutatva a hatodik helyen ért célba. A tréner szerint Kormos Anna egyike lehet azoknak a gyerekeknek, akik néhány év múlva szép eredményeket szállíthatnak a városnak és az egyesületnek.