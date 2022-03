Nem titkolják, lényegesen jobb sorsolásban bíztak a fehérvári kék-fehérek, ugyanis a negyeddöntőben azt a Debrecent sodorta útjukba Fortuna, amely ellen az utolsó öt bajnokijukat elvesztették, októberben, idegenben előbb 88-73-ra, a január első napjaiban, a Gáz utcában pedig 90-80-ra kaptak ki Vojvodáék. Tavaly tavasszal, két fehérvári diadalt követően, a bajnoki negyeddöntő utolsó három meccsét is a keletiek nyerték, ezzel jutottak az elődöntőbe, a párharcot remekül indító albások pedig elbúcsúztak a további küzdelmektől. A fentiek ismeretében tehát bőven van tehát miért visszavágniuk a koronázóvárosiaknak. Az Alba már szerdán délelőtt útra kelt, a remények szerint kipihenten várják a másnap délutáni összecsapást.

Az utóbbi meccseken remeklő légiós, Lenzelle Smith egyeztet az erőnléti edzővel, Adrian Ariza Medinával

- Az idei szezonban lépésről lépésre haladunk, amikor Fehérvárra kerültem, messze voltunk a felsőházi szerepléstől, ahogy a kupadöntőtől is, nagy öröm, hogy mindkettő összejött – mondja az Alba szakvezetője, Matthias Zollner. - Ahhoz, hogy az MK nyolcas, debreceni fináléja összejöjjön, a bajnokság első körének végén, decemberben győzelmeket kellett aratnunk, megoldottuk a feladatot, mint ahogy az elmúlt hetekben az utolsó négy bajnokinkat is meg kellett nyernünk, hogy a legjobb öt között, tehát biztosan rájátszást érő helyen szerepeljünk a bajnokság további szakaszában. A hétvégi kupadöntőre kimondottan jó hangulatban készültünk, ami nem is csoda, a Kaposvár, a Zalaegerszeg, az Oroszlány, végül pedig a Szeged elleni sikerrel teljesítettünk az elsődleges elvárásokat a bajnokságot illetően. A hétvégi torna kapcsán elmondható, nem lesz könnyű dolgunk. Ha azt veszem, elég három meccset nyerni a kupa aranyérméhez, mondhatnánk, ez könnyebb, mint a bajnoki aranyat megszerezni, hiszen elég három alkalommal kiváló teljesítményt nyújtanunk, a ne3gyeddöntőben, az elődöntőben és a fináléban, a bajnoki címhez viszont egész évben kell kiegyensúlyozottan teljesíteni, komolyabb hullámvölgyek nélkül. Amikor kisorsolták a hajdúsági párosításokat, nem örültünk, hiszen a DEAC kimondottan erős csapat, ráadásul házigazdaként várja az eseményt, számíthat szurkolói támogatására. Ha továbbjutunk, amit szívből remélek, következik számunkra a legerősebb magyar csapat, a Falco, itt sem lenne könnyű dolgunk, sőt, talán még nehezebb, mint az első játéknapon. Bízom a csapatomban, szeretnénk a legjobb eredményt elérni. A kupában számomra nincs jó helyezés, a második vagy a harmadik hely nem siker. Vagy megnyered, vagy vesztes vagy. A csütörtöki meccsre jól felkészültünk, szeretnénk győztesen levonulni a parkettről, úgy készülünk, hogy számunkra nem ér véget az első versenynapon a nyolcas finálé.

Vojvoda Dávid és Pongó Marcell nagyon várja a debreceni kupadöntőt

A német tréner három éve, a Körmend edzőjeként szerepelt csapatával a kupa nyolcas döntőjében, az első meccsen a Jászberénytől vereséget szenvedtek. „A bajnokságban nagyon jól álltunk, az élen helyezkedtünk a megyei rivális Falcóval egyetemben, igaz, abban a szezonban a Jászberény is remekelt a bajnokságban, nem sokkal helyezkedett mögöttünk. A kupadöntőn a jászságiak nagyon jól játszottak, mi önmagunkhoz képest nagyon rosszul, pedig kimondottan jó ágra kerültünk, a Szolnok és a Falco a túloldalon szerepelt. Tehát jó játékkal különösebb gond nélkül elmasírozhattunk volna a döntőig. Nagyon remélem, az Albával most másként alakulnak a dolgaink.”

A DEAC sokáig kimondottan jól állt a bajnokságban, döntően azt a 4. helyet birtokolta, ahova az Alba befutott március végén. A DEAC az utóbbi időszakban nem találta az ütemet – legutóbb kikaptak Szombathelyen, majd kétszeri hosszabbítás után, otthon a Kecskeméttől -, 7. helyen zárta az alapszakaszt, 13 győzelemmel és ugyanennyi vereséggel. A fehérváriak huszáros hajrát mutattak be, 15 sikerrel és 11 vereséggel zártak.

- Biztos, hogy nehéz dolgunk lesz, mert a DEAC ugyan nem kimondottan a hazai pályáján – a hivatalos otthonuk az Oláh Gábor utcai csarnok -, de mégis otthon, Debrecenben fogad bennünket, ami egyértelműen előnyt jelent nekik. Ezzel együtt is nyerni szeretnénk az első meccsen, ahogy a folytatásban is – jegyezte meg a fehérváriak a szezonban végig kiegyensúlyozottan teljesítő, válogatott irányítója, Pongó Marcell.

A Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa nyolcas döntőjének programja:

2022. március 31., csütörtök, negyeddöntők:

13:00 Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely-Naturtex-SZTE-Szedeák

15:30 DEAC-Tungsram-Alba Fehérvár

18:00 Egis Körmend-Szolnoki Olajbányász

20:30 HÜBNER Nyíregyháza BS-Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

2022. április 1., péntek, elődöntők:

15:00 Falco/Szedeák-DEAC/Alba Fehérvár

18:00 Körmend/Szolnok-Nyíregyháza/Kecskemét

2022. április 2., szombat:

17:00 Bronzmérkőzés

19:30 Döntő

Az elmúlt tíz kiírás kupagyőztesei:

2012: Szolnoki Olaj KK

2013: Alba Fehérvár

2014: Szolnoki Olaj KK

2015: Szolnoki Olaj KK

2016: Egis Körmend

2017: Alba Fehérvár

2018: Szolnoki Olaj KK

2019: Szolnoki Olaj KK

2020: a koronavírus-járvány miatt a finálé elmaradt

2021: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely