Presztízsmeccs volt a javából. A Tempo KSE ugyan a másodosztály Keleti csoportjában vitézkedett az alapszakaszban, de több exgárdonyi is a gyáli együttesben folytatta pályafutását. Czuczu Frida és Vernes Dorottya is idény közben igazoltak át – közülük csak Czuczu játszhatott – , míg a kaput az NB I-es FKC-ban kettős igazolással kézilabdázó Tóth Nikolett állt. Ő kapta a meccs első gólját, de aztán a Tempo diktálta a ritmust. Négygólos előnyt kovácsolt, melyből a szünetig kettőt meg is őrzött.

Fordulás után már más felfogásban kézilabdázott a Gárdony, a 41. percben a vezetést is átvette, (15-16). A Tempo ugyan kapaszkodott, tíz minutummal a vége előtt újra vezetetett (20-19), de már nem tudta legyűrni a feléledő és akaratból jelesre vizsgázó gárdonyi lányokat. A kapus, Vajk Eszter is fontos gólokat szerzett, így 28-25-ös diadalukkal a tópartiak továbbra is hibátlanok az alsóházi rájátszás élén.

Tempo KSE – Gárdony-Pázmánd NKK

25-28 (13-11)

Gyál, 60 néző. Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Réti Rebeka

Tempo KSE: Tóth N. – Szijártó 2, Pastoreková 2, Czuczu 1, Petrovszki 7, Hegedüs 4 (1), Vereszky 2, Hutvágnel, Veres, Blazsek 6 (3), Zente 1, Gyulai, Ferencz (kapus), Fritz (kapus). Vezetőedző: Nádasdi Máté

Gárdony-Pázmánd NKK: Vajk 2 – Győrffy 5, Pados 4 (2), Bocsi, Nagy A., 2 Horváth L.1, Ágoston 3. Csere: Németh Zs. – Becséri 2, Hargitai 4, Sárvári 1, Szilágyi, Szűcs 4, Hamuth, Dublinszki, Zámori. Edző: Virincsik Anasztázia

Kiállítások: 4 ill. 10 perc

Hétméteresek: 6/4 ill. 6/6