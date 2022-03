Az ICEHL negyeddöntőjében könnyed sikerrel rajtolt a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata, hiszen szerdán 8-1-re verte el az olasz Pustertal Wölfe jégkorongcsapatát.

Már az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok környékén látszódott szerda este, hogy itt bizony elkezdődik az ICEHL-szezon legfontosabb szakasza, a rájátszás. Bár a csapatokat nem fogadta telt ház, így is az idény átlagánál jóval többen látogattak ki a negyeddöntős párharc első felvonására. A Volán meghálálta a közönség bizalmát, hiszen tekintélyparancsoló első harmaddal nyitott, és az egész találkozót figyelembe véve szinte esélyt sem adott olasz ellenfelének. Az egyik kulcsa ennek a mérkőzésnek a vendégek első emberelőnyének a kivédekezése volt, hiszen ezután beindult a kék-fehérek hengere, és nyolc perc alatt öt gólt rámoltak be Sholl kapujába. A folytatásban sem vett vissza a Fehérvár, és bár Tirronen nem úszta meg kapott gól nélkül, sima, 8-1-es hazai győzelem született.

– A kezdés volt a kulcs, jó első harmadot produkáltunk – nyilatkozta a fehérvári klub honlapjának Kevin Constantine. – Összességében talán nem lőttünk annyi gólt, ahányat a helyzeteink alapján szerezhettünk volna, de kicsit szerencsések is voltunk, hogy az első lövéseink viszont bementek. Ez volt a különbség. 37 éve edzősködöm, de még nem volt olyan meccsem a rájátszásban, amelyen 5-0-ra vezettünk volna egy harmad után. Szóval minden, ami ezután történt szokatlan volt. A különbség a kezdés volt, mi jól indítottuk a találkozót, ami elég volt a győzelemhez.

– Gratulálok a hazai csapatnak, nagyon jók voltak, a játék minden elemében felülmúltak minket. Vállalom a felelősséget a történtekért, mert nem tudtam felkészíteni a csapatomat arra a szintre, amin a hazai együttes játszott ma. A felelősség az enyém, tanulnunk kell a mai meccsből, és meglátjuk mit hoz a következő találkozó – mondta a Pustertal mestere, Raimo Helminen.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A folytatással kapcsolatban biztató, hogy a Fehérvár az utolsó, nyolcadik gólján kívül az összes találatát egyenlő létszámban érte el. A mutatott játék alapján a különbség reális volt szerda este a két gárda között, vigyázni kell, hiszen a rájátszásban könnyen változhatnak az erőviszonyok akár meccsről meccsre is, nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy egy találkozó után túlságosan is elbízza magát a csapat.

– Jól kezdtük a mérkőzést, ennek pedig meg is lett az eredménye – tekintett vissza a második fehérvári gólt szerző Németh Kristóf. – Az edzőnk nagyon precíz, a statisztikákra támaszkodik, jól felkészített minket. Örülünk, hogy így tudtuk kezdeni a találkozót, és be tudtuk húzni az első mérkőzést. Holnap új nap, pénteken ismét találkozunk velük, nem lesz ugyanilyen találkozó, de azt is meg kell nyerni.

A négy győzelemig tartó párharc második felvonása 19.45-kor kezdődik az olaszországi Bruneckben.