Újabb történelmi tettre készültek a székesfehérváriak, hiszen a vasárnapi, fehérvári győzelemmel már klubtörténelmet írt a Volán, hiszen korábban még egyszer sem nyert a csapat három találkozót a playoffban. Ezt a lécet már megugrotta Kevin Constantine alakulata, kedd este Olaszországban az elődöntőbe jutásért korcsolyáztak ki a jégre Háriék. A Fehérvárból egyedül Sarauer Andrew hiányzott csak.

A mérkőzést a Volán kezdte aktívabban, Kuralt, Shaw és Erdély is veszélyeztetett, de Sholl védeni tudott mindegyik alkalommal. Az első hazai helyzetre több mint négy percet kellett várni, Ikonen tette próbára Tirronent, de a finn állta a tesztet. Erdély újabb lehetősége után beszorult a Fehérvár és a hazaiak megszerezték a vezetést. Gerlach kerülte meg a kaput és lőtte be a pakkot, 1-0. Később a hazai emberelőny következett, amelyet ugyan megúszott a Volán, de a kiegészülés után pár másodperccel Willcox kotort be egy kipattanót, 2-0. Nyomtak a kék-fehérek, de újabb gólt megint a farkasok szereztek, a harmad végén emberelőnyben Stukel volt eredményes, 3-0.

Fehérvári offenzívával rajtolt el a középső harmad, beszorult a Wölfe, de Erdély nem tudta közelről átpréselni a korongot Shollon, a túloldalon Tirronen és a védők között volt enyhe kommunikációs zavar, de megúszták a vendégek. Hat perc eltelte után sikerült szépíteni, gyors akciót Shaw zárt le szépen, 3-1. Kiegyenlítettebbé vált a játék, Bardaro szólója kimaradt, majd a harmadik olasz emberelőny során Atkinson és Shaw került helyzetbe. Öt az öt ellen közelebb zárkózott a Volán, a negyedik sor parádés támadását Magosi fejezte be, 3-2. Itt még nem volt vége, a következő támadásból már az egyenlítés is összejött, Hári értékesített egy kipattanót, 3-3. Sőt, a játékrész végén már a vezetést is magához ragadta a Fehérvár, Shaw volt eredményes közelről, 3-4.

A záró harmad elején mindkét oldalon adódtak lehetőségek, majd Atkinson növelhette volna kétgólosra a vendégek előnyét, de Sholl védeni tudott. Próbálta okosan tartani a pakkot a Volán, de a támadásokról sem feledkeztek el Erdélyék. A harmad derekán Dahlroth cselezte át magát a védőkön, de lövése mellé szállt. Az utolsó öt percre fordulva rákapcsolt a Pustertal, a hazaiak szinte már mindenhonnan lőttek Tirronen kapujára, de a finn állta a sarat. Időt kért a Wölfe, az olaszok levitték a kapust, Bartalis pedig korongot szerzett, és belőtte az üresen hagyott kapuba, 3-5. A végén még betalált a Wölfe, de ez már nem veszélyeztette a klubtörténelmi pillanatot, a Fehérvár először jutott a legjobb négy közé az osztrák központú ligában.

HC Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 4-5 (3-0, 0-4, 1-1)

Bruneck, 1730 néző. V.: Berneker, Nikolic, Martin, Spader

Wölfe: Sholl – Willcox 1 (1), Hanna, Carey, Harju, Bardaro – Kristensen (1), Caruso, Mantinger, Ikonen, Budish – Glira, Althuber, Stukel 1 (1), Hannoun, Gerlach 1 (1) – Hofer, S. Deluca, I. Deluca, Andergassen, Berger. Vezetőedző: Raimo Helminen.

AV19: Tirronen – Atkinson, Nilsson (2), Shaw 2, Hári 1 (1), Kuralt (1) – Fournier (2), Campbell, Erdély, Bartalis 1, Petan – Dahlroth, Horváth M., Rétfalvi, Jacobs, Terbócs – Szabó D., Ambrus G., Magosi 1, Németh, Mihály (1). Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 2, ill 10 perc.

Kapura lövések: 37-39.

Továbbjutott a Fehérvár 4-0-val.