A Volán hétfőn elvette az osztrákok pályaelőnyét, miután lenullázva a hazaiakat 4-0-ra nyert Villachban. A szerdai találkozó így több szempontból is nagyon fontosnak és történelminek számított. Egyrészről egy fehérvári győzelemmel egy lépésre került volna Kevin Constantine gárdája a döntőtől. Másrészről a másik ágon a Red Bull Salzburg 3-0-ás előnyről várhatta a Bécs elleni negyedik mérkőzést (lapzártánk után ért véget), és ha a bikák jutnának a fináléba, akkor a Volán a történelme során először játszhatna a CHL-ben, azaz a Bajnokok Ligájában.

Kosmachuk hatalmas helyzetével kezdődött el a találkozó, de szerencsére a kapu mögül visszatett pakkot közelről rosszul célzott. A vendég rohamokat igyekezett gyorsan lehűteni a Fehérvár, alig két perc telt el a mérkőzésből, Hári két szép csel után gyönyörűen lőtt a kapuba, 1-0. Nem állt le a hazai csapat, a harmadik sor először Sarauer, majd Jacobs révén is veszélyeztetett. Hat perc eltelte után emberelőnybe került a Villach, Bartalis ütközését látták szabálytalannak a bírók. A fórban Rebernig lőhetett ígéretes helyzetből, de fölé durrantott. Öt az öt ellen a Volán uralta a jeget, de sajnos a harmad derekán Erdély és Jacobs nagy lehetősége is kimaradt. A hazaiak is jöhettek fórban a folytatásban, és még hogyan. Rögtön beszorították az ellenfelüket, a nyomásnak pedig gól lett a vége, Terbócs kotort be egy kipattanót, 2-0, majd öt perccel a játékrész vége előtt egy távoli lövésbe ismét a magyar válogatott erőssége nyúlt bele jól, 3-0. A játékrész végén feltámadt a Villach, és a vendégeknek sikerült a szépítés is, Krastenbergs volt eredményes, 3-1.

A második harmad osztrák lehetőségekkel kezdődött, de Joslin és Richter lövését is fogta Tirronen. Lassan felébredt a Volán is, ezt Sarauer, majd Erdély helyzete jelezte. Emberelőnybe került a Villach, beszorultak a hazaiak, és sajnos a sasok be is találtak, Joslin távoli lökete akadt be, 3-2. Majdnem gyorsan jött a válasz, de Shaw közelijét Karhunen hárította. Hazai negyedik gól helyett, osztrák egyenlítés jött, Krastenbergs mattolta Tirronent, 3-3. A két bekapott gól okozta sokkból lassan ócsudutt fel a Fehérvár, de a játékrész második felében már jöttek a hazai lehetőségek, igaz, ezek mind ki is maradtak, a túloldalon Tirronen sem unatkozott, abszolút kiegyenlítetté vált a játék. Éppen ezért nagyon jókor jött az újabb hazai találat, Petan passzából Erdély lőtt egy bődületes nagy gólt a 38. percben, 4-3.

A harmadik harmad legelején Oleksuk találta magát egyedül Tirronenn szemben, de a finn kapus védett, majd a másik ketrecnél Erdély lövése ment centikkel mellé. Öt perc után öt a négy ellen támadhatott Kevin Constantine együttese, de sem Terbócs, sem Petan nem tudta kétgólosra növelni az előnyt. Osztrák kapuvast követően a vendégek támadhattak emberelőnyben, de hősies blokkokkal kihúzta a Volán. Jött a Villach a végén, levitték Karhunent is a vendégek az utolsó két percre, és sajnos gyorsan jött is az egyenlítés, Schofield lőtt kapásból, 4-4.

Jöhetett a hosszabbítás, amely Schofield, madj Hári helyzetével rajtolt el. Kicsivel több mint két perc eltelte után megszületett az aranygól, Hári kotort be egy kipattanót közelről, 5-4. Folytatás 3-1-ről pénteken Villachban, ahol a Hydro Fehérvár AV19 lezárhatja az elődöntőt és bejuthat a fináléba!

Hydro Fehérvár AV19 – EC GRAND Immo VSV 5-4 (3-1, 1-2, 0-1, 0-1) – hosszabbítás után

Székesfehérvár, 2993 néző. V.: Trilar, Ofner, Durmis, Konc.

AV19: Tirronen – Atkinson (1), Nilsson, Shaw, Hári 2, Kuralt – Fournier (1), Campbell (1), Erdély 1, Bartalis, Petan (1) – Dahlroth, Horváth, Jacobs, Sarauer, Terbócs 2 (1) – Szabó D., Rétfalvi, Magosi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Villach: Karhunen – Bacher, Brunner, Rebernig, Rauchenwald, Lanzinger – Lindner, Moderer, Krastenbergs 2 (1), Schofield 1 (2), Kosmachuk (1) – Zauner, Joslin 1 (1), Karlsson, Oleksuk (1), Richter – Urbanek, Kohlmaier, Tschurnig, Wohlfahrt. Vezetőedz: Rob Daum.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 22-35.

A négy győzelemig tartó párharc állása 3-1 a Fehérvár javára.