A 3. és 4. helyen álló együttesek rangadójának elején a nemrég a magyar válogatottban bemutatkozó honosított center, Mahieu Geraldine szállította az eredményességet. Előbb büntetőt harcolt ki, melyet Garda Krisztina értékesített, majd Gémes Anett gyors egyenlítő gólját követően kiállítást harcolt ki. Ezt pedig Gurisatti Gréta használta ki, 2-1. A BVSC előbb egyenlített, és még az első szünet előtt megszerezte a vezetést Leimeiter Dóra góljával, 2-3. Az őszi, fővárosi meccsen is a vasutasok húzták be az első negyedet, és ha a másodikban Leimeiter belövi a büntetőjét, két gólra is megléphettek volna. Ehelyett azonnal jött a válasz: Garda egyenlített, 3-3. Még a negyed derekáig sem jutottunk el, amikor újabb „pengeváltás” következett Leimeiter és Garda találata révén, 4-4.

A harmadik játékrészben elég rendesen megszórták egymást a felek: összesen 10 gól született, ebből hat a hazai oldalon! Garda a negyed végére már öt találatnál járt, de még mindig szoros volt az állás, hiszen a DFVE csak két góllal volt jobb az utolsó negyed előtt, 10-8. Az utolsó nyolc percben úgy tűnt, nem hagy nyitott kérdést a házigazda, mivel a negyed derekához közeledve már négy góllal vezetett, 13-9. Ám még mindig maradt erő a vendégekben, és fél perccel a vége előtt felzárkóztak egy gólra, 13-12. Gyöngyössi Anikó lövését egy másodperccel a vége előtt kivédte a hazai kapus, maradt az egygólos különbség.

Jegyzőkönyv

Dunaújvárosi FVE – BVSC Zugló 13-12 (2-3, 2-1, 6-4, 3-4)

Fabó Éva Sportuszoda, Vezette: Fodor, Petik.

Dunaújvárosi FVE: Maczkó – Szilágyi, Sajben, Gurisatti 1, Horváth B. 3, Mahieu 3, Szabó N., Garda 5, Mucsy 1, Somogyvári, Pál, Szellák, Sümegi. Vezetőedző: Mihók Attila.

BVSC Zugló: Kakas (Pecz) – Fekete, Mészáros 1, Alaksza D. 1, Krénusz, Farkas T., Hnatyszyn, Leimeiter 3, Polák, Kele, Alaksza N. 1, Gémes 3, Gyöngyössy 2. Vezetőedző: Petrovics Mátyás.

Gól emberelőnyből: 7/8, ill. 6/10

Gól ötméteresből: 2/2, ill. 0/1

Döntőbe jutottak, játék nélkül

nyon Az Európai Úszó Szövetség (LEN) az oroszok – fehérorosz támogatással zajló – ukrajnai háborújára válaszul, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlását figyelembe véve határozott úgy, hogy nem hív meg orosz és fehérorosz sportolókat, illetve tisztviselőket az égisze alá tartozó eseményekre. A LEN Kupában így nem tudnak négyes döntőt rendezni, csak finálét, amelyben a Dunaújvárosi Főiskola a görög Etnikosz Pireusszal vív meg a trófeáért. Az Euroliga elődöntős párharcait április 1-jén és 2-án bonyolítják le, a helyszínről később döntenek, míg a LEN Kupa döntőjében március 26-án Dunaújvárosban, március 30-án pedig Görögországban találkoznak a felek.

A döntés a dunaújvárosiak egyik legnagyobb hazai riválisát az UVSE csapatát is érintik, a fővárosiak az Euroliga negyeddöntőjében a Kirisivel szemben maradt alul, de mivel az oroszok nem folytathatják szereplésüket, a magyar együttes a fináléba kerülésért a görög Olimpiakosszal csap össze. Az UVSE-hez hasonlóan járt az olasz Padova, amely a LEN döntése nyomán szintén automatikusan elődöntős, és ott a spanyol Sabadell lesz az ellenfele.