A Vasas SC pillanatnyi helyezése a tabellán akár megtévesztő is lehetett a vendéglátók számára, ugyanis korántsem várt sétagalopp, könnyű mérkőzés a néhány hete a fehérváriakat irányító Józsa Krisztián tanítványai számára. Amellett, hogy intő példaként kísértett a két csapat 1. fordulóban lejátszott összecsapása, amely kétgólos Alba vereséggel zárult, ás azért a piros-kékeknek ezen kívül is akadt figyelemre méltó eredménye.

Az AFKC csapatában hosszú kihagyás után ismét nevezték az előző idényben Békéscsabán keresztszalagszakadást szenvedett Afentaler Sárát, aki a 19. percben lépett később pályára.

Agresszív védekezéssel nyitott a Vasas, ami elsőre nem igen ízlett a vendéglátóknak, ráadásul Pénzes Laura emellett árnyékként követte Mana Ohjamát, így próbáltak a fővárosiak kivenni a játékból az irányítót. Ez egy ideig sikerült, majd kettős, sőt másodpercekre hármas emberelőnybe került az Alba, és először a mérkőzésen kétgólos vezetést harcolt ki Ohjama góljával, 4-2. Egyáltalán nem voltak szőrös szívűek a játékvezetők, sorra szórták ki a Vasas játékosait, aztán konzekvensen a hazai oldalról is többen találták magukat két percre a kispadon. Ezt követően egyre jobban magára talált az Alba, nemcsak a védekezésüket lehetett dicsérni, hanem támadásban is egyre jött olyan megoldással rukkoltak ki, amelyeken látszott, hogy tudatos, begyakorolt figurák, és ezekből értek el gólokat. A 21. percben az egyre érettebben játszó Besszer Borbála nagy lövésből 9-4-re alakította az állást, ezután pedig nem véletlenül kért időt a vendégek mestere. A Vasas szemszögéből ez túlságosan sokat nem jelentett, míg a házigazda tartotta az öt-hatgólos távolságot riválisával szemben. Ebben nagy segítségére volt csapatának Tea Pijevic, aki több alkalommal megbabonázta a Vasas játékosait, és összességében 28 lövésből tízet hárítani tudott a találkozón.

A szünet után mindent megpróbáltak az angyalföldiek, de Kajdon Blankán kívül talán még Pénzes Laura volt az, aki néhányszor megtréfálta a fehérváriakat. Persze az is hozzájárult ahhoz, hogy tartani tudja megnyugtató előnyét az AFKC, hogy hiába vetett be Penszki Gergely három kapust is egyikük sem alkotott igazán maradandót. Ezzel szemben a hazaiak több igen jó teljesítménnyel rukkoltak ki, az ismét gólerősnek bizonyuló Töpfner Alexandra mellett Varga Emőkét nehezen tartották beállóban, és Utasi Linda távoli lövéseire sem volt ellenszerük a hálóőröknek. A hajrában nekidurálta magát ugyan a Vasas, amolyan minden mindegy alapon, fel is jöttek az 56. percben Kajdon góljával négyre (23-19), de ezt gyorsan el is felejthették, mert Töpfner egymás után kétszer betalált, végérvényesen eldöntve a csatát.

- Tudtuk azt, hogy nagyon fontos ez a mérkőzés számunkra, hiszen a Mosonmagyaróvár elleni siker akkor ér sokat, hogyha ezt a mérkőzést is megnyerjük. A lányok meg is tettek ezért mindent, volt egy szenzációs kapusteljesítményünk, de előtte volt egy szenzációs védekezés is, amit hatvan percen keresztül tudtunk tartani. A támadójátékunkban ugyan akadtak hullámvölgyek, de mindig volt valaki, aki át tudta lendíteni a csapatot ezen. Bárki lépett ma pályára mindenki hozzá tudod tenni ehhez a sikerhez, és a csapat ismét megmutatta, hogy van ereje, és van tartása. – értékelt elégedetten Józsa Krisztián.

- Végre jól összeállt a védekezésünk, ezt mutatja a húsz kapott gól is. - tette hozzá a négy gólos Besszer Boglárka.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár KC – Vasas SC 27 20 (13-9)

Székesfehérvár, 700 néző,

Vezette: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Töpfner 7 (2), Boldizsár 3, Ohjama 4 (2), Varga E. 3, Utasi 4, Takó 1. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Besszer 4, Bardi 1, Gerháth K., Afentaler, Triscsuk. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Vasas SC Gercsó - Imrei, Kajdon 7 (3), Hadnagy, Pénzes 3 (1), Faragó, Oláh 1. Csere: Zsigmond P., Kurucz (kapusok), Szilovics 3, Speth, Blaubacher 1, Kovács N. 2, Szatmári 2, Ács 1. Vezetőedző: Penszki Gergely

Kiállítások: 12 ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/4 ill. 5/4