Akárcsak csütörtökön a Fradi ellen most sem úszta meg a több kulcsjátékosát nélkülöző DAB ezt a hatvan percet ipari mennyiségű kapott gól nélkül. Pedig a miskolciakat is az ág húzta, első két soruk igencsak foghíjas volt, és nyolc debütáló mezőnyjátékossal érkeztek a találkozóra. Igazán a középső húsz percben gyújtották be a rakétákat, zsinórban hat góllal terhelték meg Jason Ferreira hálóját. Legalább egy becsületgólra azért tellett a Bikáktól, 0-7 után Lőczi Árpád vette be az időközben a kapuban Praták Dávidot váltó Hegedűs Levente ketrecét. Ugyan nem sokat számított, mivel ezzel a meccsel véget ért a hazaiak idei dicstelen szereplése.

Dunaújvárosi Acélbikák - DVTK Jegesmedvék 1-10 (0-1, 0-6, 1-3)

Dunaújváros, 119 néző

Vezette: Wolf, Soós, Dorner, Kocsány

DAB: Ferreira – Marosi, Bubnov, Pinczés O., Németh P., Somogyi N. – Németh Á., Tkacsenko, Tamás, Stuchlik (1), Szappanos (1) – Jadlószky, Lescovs, Kabatajev, Gebei G., Lőczi 1 – Szűcs I. Edző: Azari Zsolt.

DVTK: Praták (Hegedűs L.) – Hadobás (1), Vojtkó, Hajnik 1 (1), Lővei 1 (1), Szabad 1 (2) – Farkas O. (1), Illés 1, Farkas M. 3, Mattyasovszky (2), Pecsét 1 (1) – Fazakas (1), Molnár M., Barkó 1 (1), György 1 (1), Trozsák (2) – Szilágyi, Gere, Ujj. Edző: Tokaji Viktor

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Kapura lövések: 40-49