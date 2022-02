Néhány héttel ezelőtt magasra helyezte a lécet a székesfehérvári vívó, hiszen Kovács Gergely az olaszországi junior világkupa-versenyen az első helyen végzett. A felnőtt válogatottban is számításba vett ifjú párbajtőrőző Belgrádban is arra törekedett, hogy minél előkelőbb helyezést érjen el, azonban nem volt könnyű dolga. Rettentő erős volt a szerbiai viadal mezőnye, szinte valamennyi számottevő nemzet legjobbjai pástra léptek, összesen 229 versenyző indult.

A magyar delegációt tizenkét vívó adta, s hatan el is jutottak a legjobb 32-ig, sőt, a legjobb nyolc közé három magyar is beverekedte magát. Kovács Gergely a csoportmérkőzések során 5/1-es mérleggel zárt. A 64 közé jutásért vívott asszóban 15-7-re verte a svájci Portmannt. A következő körben az izraeli Cohent is lelépte a Honvéd Szondi SE kiválósága (15-11). A 16 közé jutásért az olasz Mencarellivel vívott a fehérvári legény, 15-12-re nyert. A nyolcaddöntőben is rendkívül magabiztos volt, a spanyol De Los Mozos-t 15-7 arányban búcsúztatta. Úgy tűnt, Belgrádban sem lehet megállítani a remek formában teljesítő Kovácsot, azonban az olasz Armaleo egyetlen tussal jobb volt a negyeddöntőben (9-10). Így is Kovács Gergely bizonyult a legjobb magyarnak, igaz, ezen a címen osztoznia kellett a szintén hatodik helyre rangsorolt Keszthelyi Zsomborral. A belgrádi világkupa egyéni versenyét végül a Kovácsot legyőző Filippo Armaleo nyerte.

A magyar jelenlétet Hamilton-Meike Jonathan acélosította a nyolcadik helyével.

Másnap ugyancsak kitettek magukért a magyar srácok. A csapatversenyben a Bartkó Levente, Hamilton-Meike Jonathan, Keszthelyi Zsombor, Kovács Gergely alkotta együttes a szlovéneket és a franciákat is verte, a negyeddöntőben az amerikaiak kerekedtek felül. A helyosztókon előbb az olaszok felett diadalt arattak, az ötödik helyért vívott mérkőzésen azonban Oroszország válogatottja 45-42-re nyert, így Kovács Geriék csapatban is a hatodik helyen zártak. A világkupát Egyiptom nyerte.