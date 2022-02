Egyrészről a klub és a névadó szponzor három közös, kihívásokkal teli, de sikeres év után újabb három esztendőre kötelezték el magukat egymás mellett. Így a várhatóan 2023 év végére elkészülő új, multifunkcionális jégcsarnokban is Hydro Fehérvár AV19 néven korcsolyáznak ki a játékosok a jégre. Az eseményen a hokiklub részéről részt vett Szélig Viktor általános menedzser, valamint Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke. Utóbbi elmondta, hogy pozitívan tekintenek az újabb hároméves együttműködésre.

– Komoly köszönet jár a Hydrónak, hogy a pandémia által megterhelt időszakban is megtartotta az együttműködést és méltónak találtak minket arra, hogy folytassuk a közös munkát. Ebben a kapcsolatban vannak még tartalékok, hiszen a társadalmi szerepvállalás területén a vírushelyzet miatt csak a céljaink egy részét tudtuk megvalósítani. Remélem, a szakmai munkával hozzá tudtunk adni ahhoz, hogy a névadó szponzorunknak ilyen jó véleménye legyen rólunk. Régen fordult elő, hogy a csapat két egymást követő évben már az alapszakasz idején kvalifikálja magát a bajnokság playoffjára. Fontos az együttműködés, hiszen a sikeres szakmai munkának vannak anyagi vonzatai is, ezt meg kell teremtenünk, amiben óriási segítséget jelent a Hydro szponzorációja. Amely cég nem csak a város és az ország jelentős gazdasági szereplője, hanem komoly nemzetközi háttérrel is rendelkezik – mondta Gál Péter Pál.

– Ez a megállapodás tartani fog akkor is, amikor a csapat a mérkőzéseit már az új csarnokban játszhatja. Szerencsére az építkezés elkezdődött és jó ütemben halad. A csapat pedig nagyon szépen teljesít, és készül arra az időre, amikor az alapvetően is erős nézőszámot még tovább szeretnénk majd emelni. Gratulálok a rájátszásba jutáshoz, ez nem ment volna a támogatók nélkül, a Hydro mint névadó kiemelt támogató, köszönjük, hogy kitartanak a klub mellett. Ez egy biztos hátteret ad a klubnak a város, a többi szponzor és a szurkolók támogatása mellett – tette hozzá Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

– Ahogy a hosszabbítás is tükrözi, elégedettek vagyunk az együttműködéssel. A COVID okozta nehezebb időszakból mi és a csapat is erősebben jött ki, ezt az eredmények is megmutatják. Két dinamikusan fejlődő csapat folytatja az együttműködést. Egyre több kolléga is jár a mérkőzésekre, a vállalat közelébe épülő új csarnokban pedig örömteli, hogy Hydro Fehérvár AV19 néven korcsolyázik majd ki a csapat – tette hozzá Szabó Dávid, a Hydro pénzügyi vezetője.

Ami a csapat helyzetét illeti. Az alapszakaszban harmadiknál rosszabb helyen már nem végezhet az együttes, azaz a pályaelőny mellett biztosan választhat majd ellenfelet magának a rájátszásban. Sőt, ha netán a második helyre felzárkózik a csapat, vagy a bajnokságot ugyanaz a gárda nyerni, mint amely az alapszakaszt, akkor a Hydro Fehérvár AV19 története során először indulhatna a Bajnokok Ligájában is.

A playoff mérkőzéseire a szezon elején kiváltott több mint szurkoló bérlet érvényes csak, rájátszás-bérlet nem lesz külön. A negyeddöntőben az alábbi jegyárak lesznek érvényesek:

Felnőtt álló: 3500 Ft

Diák álló: 2000 Ft

Ülőhely: 5000 FT.

Az online jegyértékesítés a jövő hét folyamán indul, a helyszínen a mérkőzésnapokon kívül a közönségkorcsolyázások alatt is lehet majd belépőt vásárolni.