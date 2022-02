2021 tavasza óta Tálos Péter személyében új elnökkel és új szemlélettel zajlik az a munka, ami Székesfehérvár patinás egyesületének egykori fényét igyekszik visszahozni. Az elnök mellett egy új menedzsment is azon fáradozik ősz óta, hogy az 1909-ben alapított klub minél szélesebb sportolási lehetőséget nyújtson a fehérvári fiatalok számára. Cél, hogy helyben legyen elérhető egy olyan magas szintű sporttevékenység, amely a szakszövetségek által is elismert. Az is fontos szempont, hogy ezenfelül biztosítva legyen a személyes boldogulás mellett egy olyan sportkarrier is, amely a városban tartja őket.

Az elnökség támogatta azt a szándéknyilatkozatot is, amit a további meghívott vendégek láttak el kézjegyükkel Székesfehérvár férfikézilabda utánpótlás-nevelésének érdekében. A kezdeményezés fókuszában egy új, közös szakmai módszertan kidolgozása, egy optimalizált és centralizált közös utánpótlás-nevelés áll.

És ami az egyik sarkalatos pontját jelentette az ülésnek: az elnökség határozott arról, hogy a MÁV Előre SC két új szakosztállyal gyarapodjon, ezáltal is kiszélesítve azt a sportpalettát, amit a fiatalok számára kínál. Így az eddigi tíz szakosztály mellé felsorakozott a vívás és a tenisz, köszönhetően annak az „egymásra találásnak”, ahogy az új szakosztály vezetői nyilatkoztak, amely által ezek a magyar sportéletet is meghatározó sportágak magas szintű sportszervezettségi kötelékben tudják folytatni a munkájukat.

Erre már egy korábbi beszélgetésben Szabó György, a klub ügyvezetője is utalt.

– A város legnagyobb múltú egyesületeként a legtöbb szakosztállyal rendelkezünk, és azon dolgozunk, hogy még nagyobb legyen. Mindegyik szakosztálynál az a célunk, hogy biztosítsuk, hogy a legmagasabb szintre jussanak.

Az álmok valóra váltak, immár újabb olimpiai sportágakkal bővült a paletta.

– Véletlenül tudtunk csatlakozni a klubhoz, a MÁV Előre egyik elnökségi tagjával gimnáziumi osztálytársak voltunk, és egy érettségi találkozón beszélgetve derült ki, hogy esetleg egy ilyen fúzió létrejöhet. Annak idején az Ikarus vívószakosztálya megszűnése után alakultunk önálló egyesületté. Először a Volán Börgöndi úti telepén vívtak a gyerekek, majd ezután kerültünk a Szent István Mezőgazdasági Technikum tornatermébe, ahol jelenleg is tartjuk a foglalkozásainkat. Ezt a helyet kinőttük, azon törtük a fejünket, hogy új helyet keresünk, sokfelé próbálkoztunk, és ezért is jött nekünk kapóra, hogy csatlakozhattunk a klubhoz, mert olyan ígéretet kaptunk tőlük, hogy segítenek vívótermet kialakítani, illetve keresni. 120-130 tagja van a szakosztálynak a kezdőktől kezdve, akik szeptemberben jöttek hozzánk, az öt-nyolc éve nálunk vívóknál. Vannak diákok és felnőttek egyaránt, de akadnak szabadidős vívóink is, felnőttek, akik régebben vívtak. Minden korosztály képviselve van egészen a gyerekkortól kezdve. Szerencsére partner a Szent István Technikum hétfőtől csütörtökig mindennap kapunk kettő, három, esetleg négy órát edzésekre. Három edzővel dolgozunk, de terveink szerint újabb edzőt fogunk foglalkoztatni. Továbbra is a szabadidősportot támogatjuk a versenysport mellett. Nagyon sok olyan gyerek van, aki jól érzi magát, de nem szeretne versenyezni, nekik is teret adunk. Ezért is ilyen magas a létszámunk, mert nem kényszerítjük őket a versenysportra, ugyanakkor a tehetségekkel külön foglalkozunk, plusz órát kapnak, őket abban támogatjuk hogy a korosztályaikban minél magasabb szintre érjenek el – tudtuk meg Jankyné Kővári Csilla szakosztályvezetőtől.

A teniszezőknél egy kicsit más volt a helyzet, ők baráti társaságot alkotva már többször bizonyítottak, és merészebb, nagyratörő terveket szőve találtak rá a klubra.

– Köztudott volt, hogy a MÁV Előre bővíteni szerette volna a sportági repertoárt, Megszavazták a kézilabdaszakosztály bővítését, és ennek az új tagjai egyben az amatőr csapatunk tagjai is. Mi indultunk eddig is a megyei bajnokságban, viszont szerettünk volna továbblépni, és ezt csak szövetségi tagsággal tudjuk megtenni, felmerült, hogy befogadnák-e a szakosztályt. Elnök úr nagyon pozitívan állt hozzá, úgyhogy megkaptuk a lehetőséget arra, hogy a klub égiszén belül versenyezzünk. Kértük a felvételünket a Magyar Tenisz Szövetségbe. Amennyiben teljes jogú tagjai leszünk a szövetségnek, akkor tudunk versenyeztetni a szervezet bajnokságain belül is. Megnyertük korábban a megyei bajnokságot, de nem tudtunk elindulni a magasabb osztályban, mert nem egyesületi formában működtünk, baráti társaságként pedig nem lehetett. Jelen pillanatban 40-50 fős a szakosztály, és ebből lesz majd egy 20 fős csapat, amely az NB III.-ban elindul. Szeretnénk a székesfehérvári teniszéletet bővíteni, hosszabb távú célunk, hogy a MÁV Előre SC keretein belül esetleg egy saját létesítményt kialakítani, összhangban az egyesület törekvéseivel. A vívásnak, a kézilabdának és a röplabdának a kiegészítő sportága a tenisz, és azoknak a játékosoknak, akik esetleg a sérülésekből lábadoznak, rehabilitációra van szükségük, ahhoz nagyszerű a tenisz, mert nincs testi kontakt. A másik nagy tervünk, hogy elindult az iskola­tenisz-program, és nincs átmenet a profi és az amatőr versenyzők között, azok, akik szeretnének többet teniszezni, mint az iskolatenisz-program, de nem szeretnék ezt profi szinten űzni, nekik szeretnénk alternatívát nyújtani – tájékoztatta lapunkat Balogh Benedek szakosztályvezető.