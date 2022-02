A bajnokságban gyengélkedő, csupán negyedik helyen tanyázó fehérváriak az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként Nego és Petrjak álomgóljával, valamint Kővári öngóljával lépett tovább a kupában.

– Nagyon erős ellenfél ellen játszottunk, a mérkőzésre való felkészülés közben sok videót néztünk róluk, és láttuk, hogy remekül teljesítenek a másodosztályban. Az első perctől kezdve meg akartuk mutatni, hogy milyen szinten tudunk játszani és egyértelművé akartuk tenni, hogy nyerni jöttünk. Fontos volt, hogy gyorsan két gólt szereztünk, ezt követően az ellenfél próbált támadni, nekünk pedig több területünk nyílt mögöttük, de ez természetes a futballban. Boldogok vagyunk, hogy továbbjutottunk, hiszen az is egy fontos célja volt a mérkőzésnek, hogy visszaszerezzük a önbizalmunkat az elmúlt két vereség után. Azon dolgozunk, hogy ezen az úton menjünk tovább és a következő meccseinken is győzelmeket arassunk – fogalmazott a találkozó után második találat szerzője, Ivan Petrjak.

A vezetőedző, Szabics Imre is elégedett lehetett.

– Az volt a célunk, hogy továbbjussunk a kupában, amihez magabiztos játék is párosul. Örülök, hogy így alakult, hiszen a hétvégi mérkőzésünk után, ahol a rengeteg helyzetünk ellenére nem tudtunk eredményesek lenni, nagyon fontos volt, hogy sikerüljön eredményesen is játszanunk a jó teljesítmény mellett.

A Vidi védője, Fiola Attila elszánt volt a kupameccs előtt.

– Úgy utaztunk Szegedre, hogy mindenképpen nyernünk kell. Két vereséggel kezdtük a bajnokságot, szerettünk volna javítani. A bajnoki álmokról szerintem lemondhatunk sajnos, a kupát szeretnénk megnyerni. Tudtuk, hogy nagyon nehéz találkozó vár ránk, két éve csak a hosszabbításban sikerült nyernünk. Minél hamarabb szerettük volna eldönteni a találkozót, két nagyon szép gólt rúgtunk az elején, amivel megnyugodott a csapat. A hátralevő bajnoki meccseket is szeretnénk megnyerni, de legutóbbi vereségünkkel a dobogó is messze került. Ennek a klubnak helye lenne a dobogón, de ha az nem is jön össze, a Magyar Kupát el kell hódítanunk.