Minden rosszban van valami jó. Zilai Jánosra, a koronázók játékosára nem csaptak le a londoni válogató után az NFL-csapatok, ám egyfelől ami késik nem múlik, másfelől a tavasszal kezdődő szezonban még biztosan a fehérváriakat erősíti a remek védő.

A csapat erősödött. A tavalyi szezon legjobb támadója, Rashad Still meghosszabbította szerződését, és 2022-ben is a koronázókat erősíti, csakúgy, mint a védelem oszlopa, Jebrai „Jay” Regan. A vezetőedző Jaime Hill is folytatja munkáját a First Fielden. – Többen megkerestek Európából, de jól érzem itt magam, nagy terveket szövögetünk hazai és nemzetközi fronton egyaránt – mondta az amerikai mester, akinek szakmai stábjában az offenzív koordinátori szerepkört Jesse Thompson látja el, a támadó fal felkészítését Josh Willoughby vezeti. Mindketten a tengerentúlról érkeztek. A legnagyobb fogás kétségkívül az NFL-t is megjárt Desmond Cooper leigazolása. A Jacksonville Jaguars korábbi védője, a Frankfurt Galaxyval 2021-ben ELF-bajnoki címet szerzett.

A korábban bejelentett, Lengyelországban bajnoki címet begyűjtő Robbie Wallace mégsem igazol az Enthronershez. Az érkezők közül az irányítóként bevethető Chris Merchant elsősorban a kanadai egyetemi bajnokságban alkotott maradandót, egy spanyol bajnoki ezüstérem, és egy rövid svéd kitérő után vette Székesfehérvár felé az irányt. A fiatal belga válogatott tehetség Willem Vancompernolle pedig elkapó pozícióban lehet hasznára a csapatnak.

A HFL, azaz a magyar bajnokság április 16-án a Budapest Wolves elleni mérkőzéssel kezdődik a Fehérvár számára.