NŐK

TFSE – MÁV Előre SC-Bericap 3-1 (24, 24, -16, 16)

Budapest, 52 néző.

Vezette: Horváth Miklós, Tillmann Gyula.

TFSE: Halla G., Nagy V., Budaházy, Kökény, Poór, Vilánnyi. Csere: Boller (liberó), Radomszki, Benedek, Halla P., Török., Czakó, Smits. Vezetőedző: Csépke Gábor

MÁV Előre SC-Bericap: Szerencsés-Miklai, Sólyom, Karnitszkaja, Yaimaris, Csabai, Szilágyi. Csere: Kovács E. (liberó), Kiss A., Kiss L., Tóth J. Vezetőedző: Nagy Fanni.

Az NB I alapszakaszának 11. fordulójában igaz ki-ki meccsre, rangadóra került sor a T Győri úti termében. A TF csapata higgadtan és koncentráltan kezdte a találkozót, pontosak voltak a nyitásaik, jól sültek el a támadások és egyben jó volt a nyitás-fogadásuk is. A hazaiak 3-0-s szériával nyitottak, Nagy Fanni együttese 7-7-nél érte csak utol őket. A vezetést átvenni nem sikerült, ellenben a TFSE olyannyira meglógott, hogy 15-8-nál már jelentősnek mondható, hétpontos előnye volt. A Loki húsz pont felett, három hazai hiba után érte utol ellenfelét, de 24-24 után Halla Gréta két pontjával a fővárosiak nyertek. A második játékrész közepe szorosabban alakult az elsőnél, de majdnem végig a TFSE állt jobban. Ennek ellenére 24-24 után így is egyenlíthetett volna a MÁV Előre, de ahogy a nyitó szettben, most is a vendéglátó szerzett két pontot és nyert 26-24-re. A harmadik játszma elején remekül kapta el a fonalat a MÁV, és Diana Karnitszkaja ászainak köszönhetően 8-1-es előnyre tettek szert. A fehérorosz légiós, valamint Szerencsés-Miklai Zsanett pontjai gondoskodtak arról, hogy legfeljebb zárkózni tudjon a TF, egyenlíteni nem, így végül 25-16-ra nyerték a játszmát. A negyedik felvonásban azonban az újabb siker elmaradt. A házigazda végig vezetve, 25-16-ra nyerte a szettet és 3-1-re felülmúlta a fehérváriakat a dobogósok csatájában.

FÉRFIAK

MEAFC-Miskolc – MÁV Előre SC-Foxconn 1-3 (-23, -17, 25, -22)

Miskolc, 80 néző.

Vezette: Rácz Gábor, Csizmarik József

MEAFC-Miskolc: Berkes, Kozsla, Lipatov, Kovács Z., Mencsuk, Csizmadia. Csere: Karóczi (liberó). Vezetőedző: Bagó László

MÁV Előre SC-Foxconn: Boa, Listanskis, Kulcsár, Kholman, Doda, Tóth K. Csere: Takács M. (liberó), Portik, Balázs. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Az NB I alapszakaszának 12. fordulójában szoros első szettet hozott a találkozó, a MEAFC végig jól tartotta magát és több alkalommal is a vezetés birtokában volt. A második játszmában 9-8-nál még vezetett a vendéglátó, ezután viszont a Loki került előnybe és végig vezetve nyerte a szettet. A harmadik felvonásban szinte végig minimális különbség volt a csapatok között, de 25-25 után a hazaiak szereztek két pontot. A negyedik játszmában váltott vezetést követően a hajrá a fehérváriaké lett.