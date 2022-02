Móron nagy sikerrel zajlik az a program, melynek köszönhetően óvodás korú és általános iskolás gyerekek kedvelhetik meg a vizet, az uszodát és az úszást. 1050 gyermek vesz részt ebben a programban, akik mintegy 16 településről járnak a Wekerle Sándor Szabadidő Központba. Ennek apropóján járt a Fejér megyei klubnál a két egykori világklasszis, akik több olyan eszközt adtak át, ami leginkább elősegíti az iskola idő alatti uszodázást és főleg a gyors készülődést, ez pedig nem más, mint a hajszárító!

– Sok pozitív visszaigazolást kaptunk. Kiváló oktatóink vannak, akiket meghatározott szempontrendszer szerint választottunk ki – hangsúlyozta Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke. – A gyerekek szeretik, amit csinálnak, ez lehet a biztosíték, hogy megtanulnak úszni, és arra is, hogy akár felnőttként is visszatérnek majd a sportághoz. Az Úszó Nemzet Program keretében közel kétszáz településen nagyjából 14 ezer gyermek vesz részt a programban.

A móri lehetőség szeptember közepe óta érhető el a gyerekek számára, tudtuk meg Molnár Mihálytól, a Móri Úszó Egyesület elnökétől.

– Már a program első, pilot-, kísérleti körében 24 intézményből 770 gyermek kapcsolódott be. A most kezdődő második félévben a móri második osztályosokat is bevontuk a rendszerbe, így már 1050 gyermek vesz részt a programban. Megfelelő számú, és kvalitású oktatóval dolgozunk, emellett az is fontos, hogy a gyerekek szervezett szállítása is jól működik a 45 perces uszodai tanórákra – zárta gondolatait az elnök.

Törő Gábor a körzet országgyűlési képviselője elmondta: „nagyon fontos az élsport, a tehetségek felkutatása, és támogatása, de nagyon fontos, hogy minden gyerek megtanuljon úszni”.