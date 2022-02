Titánok – UNI Győr ETO HC 4-3 (2-0, 0-2, 2-1)

Székesfehérvár, 156 néző. V.: Nagy A., Gangel, Fényi, Dorner

Titánok: Horváth – Mingazov (2), Dolinar (1), Ambrus Cs. (1), Krasnican (2), Lundin 1 – Reiter 1, Dobmayer, Fekete A. 1, Kaceli-Mészáros 1, Dudkin (1) – Kóger B., Gribkov (1), Nagy Á., Csiszer, Dézsi B. – Molnár G., Farkas B. Edző: Anatolij Bogdanov

Győr: Sági M. – Kmec 1 (1), Tornyai, Turbucz 1 (1), Schmál 1 (1), Dézsi Bence (1) – Bukor, Vas M., Szlama, Czakó, Bödök – Lendák (1) , Léránt, Madácsi, Páterka, Szalma (1) – Mesterházy, Kováts, Majoross, Nagy M., Odnoga. Edző: Ladányi Balázs.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc

Kapura lövések: 25-42

A találkozó lassú mederben kezdődött, az első komolyabb lehetőségre három percet kellett várni, akkor a győri Lendák távoli löketét hatástalanította Horváth Dominik. A folytatásban sem unatkozott a hazai portás, a vendégek emberelőnyénél Dézsi Bence és Kmec is megtornáztatta. A Titánok gárdája nem találta a ritmust, majd a harmad derekán emberelőnyben az első komolyabb hazai helyzetet gólra váltották a fiatalok. Fekete Alex cselezte ki a a komplett győri védelmet és magabiztosan lőtt a kapuba, 1-0. Erőre kapott a Fehérvár, lendületes akciót követően Lundin duplázta meg az előnyt, 2-0.

A középső harmad is hasonló mederben startolt el, mint az első, vagyis enyhe győri mezőnyfölénnyel. Ezúttal azonban máshogy alakult a folytatás, a 24. percben emberelőnyben Kmec talált be, 2-1. Dobmayer kettő plusz kettő perces kiállítása után négy percig fórban jöhetett a Győr, amit ki is használtak a zöld-fehérek, Turbucz kotort be egy kipattanót, 2-2.

Az utolsó játékrész elején öt a négy ellen támadhatott a Fehérvár, de nem sikerült újra előnyhöz jutnia a hazaiaknak. A győriek játszottak továbbra is fölényben, 12 perccel a vége előtt Czakó nagy helyzeténél védett szépet Horváth. A játékrész közepén egy újabb emberelőnnyel már élt a Titánok gárdája, Reiter volt eredményes közelről, 3-2, majd Keceli-Mészáros egyenlő létszámnál iramodott meg és magabiztosan kilőtte a rövid alsót, 4-2. Nem sokat késett a vendégek válasza, Schmál mattolta Horváthot, 4-3. Az utolsó percekben nyomott a Győr, a végén levitték a kapust, de a Titánok hősiesen védekezve behúzták a három pontot, a szezonban először a Győr ellen.