A székesfehérvári klub üdvöskéje január végén az ITF Junior Tour sorozat maribori állomásán nem talált legyőzőre. A szlovén 5-ös kategóriás versenyen a döntőben a szlovén Muller Uhan ellen győzedelmeskedett 7:5 6:4 arányban.A junior világranglista 1861. helyén álló magyar ezzel a 900. hely környékére lépett előre.

Mila Kanadában született, édesapja magyar, édesanyja pedig vajdasági magyar, néhány évvel ezelőtt költözött Balatonfüredre. Innen jár rendszeresen edzésre Székesfehérvárra. Erre az elmúlt napokban nem volt lehetősége, mivel Maribor után COVID-pozítiv lett. Már túl van a fertőzésen, de az első találkozása a vírussal, tavaly márciusban sajnos drámaibb lefolyású volt.

- Miután először leküzdöttem a betegséget már séta közben is felment a pulzusom, ezért sportorvosi kontroll alatt két hónap szünetet tartottam. Csak fokozatosan tudtam edzésbe állni, sokszor fájt a fejem a tréningek után. A fertőzést követően öt hónappal tudtam formába kerülni. - emlékeztet a legnehezebb időre az egyetemre készülő teniszezőnő. - A maribori tornán erős ellenfeleket tudtam legyőzni, mindannyiuk ellen más, és más taktikát kellett alkalmaznom. Jó formámat hoztam, mert az edzőm Pákai Norbert is kiutazott velem, segített motiválni.

Badics Mila megérdemelte a győzelmet, hiszen volt olyan találkozója, amelyet hátrányból sikerült megnyernie. Ez kétségkívül jelzi, hogy mentálisan is össze tudta szedni magát.

- Olykor jobban tudok koncentrálni, ha vesztes helyzetben vagyok, és fordítanom kell. Jól kontrollálom az érzelmeimet, nem szoktam mérkőzés közben sem idegesnek lenni, de nem is bízom el magam. A koncentrációmon van mit javítani, néha elkalandoznak a gondolataim. A maribori döntő megnyerése után szinte sokkot kaptam, csak órákkal később fogtam fel, hogy győztem - zárta gondolatait Mila, aki szerb eredetű nevét édesanyja származása okán kapta.

Mesterétől Pákai Norberttől megtudtuk Mila, a tavalyi nehézkes év után csak január elejétől végzett intenzívebb edzéseket. Két éve dolgoznak együtt.

- Mila utolsó évét kezdte a juniorok között, és keveset versenyzett nemzetközi szinten a 16 éven aluliak között, mivel a tanulmányai előtérbe helyezte - taglalja a körülményeket a Kiskút Tenisz Klub edzője. - A közelmúltban iskolát váltott, és több időt, és energiát fektet a teniszbe. Ezekenek a nemzetköi versenyeknek az a nehézsége, hogy sok tapasztalt, a 16 éves korosztályból „kiöregedő” játékos most kezdte el a 18 éven aluliaknak szóló versenyeket. Mila meccsről-meccsre javult, két olyan mérkőzése is volt, amiben elvesztette az első játszmát, és fordítani tudott. Talán a döntő volt számára a legkönnyebb. Nagyon stabilan játszott, és fizikálisan is jól bírta a meccseket. - zárta gondolatait a szakember.

A közeljövőben minél nagyobb nemzetközi rutinra kell szert tennie Badics Milának, yyártól várhatóan felnőtt versenyeken is indul majd a Kiskút Tenisz Klub üdvöskéje, aki mestere szerint jó technikai alapokat kapott Kanadában, kiegyensúlyozott, és céltudatos.