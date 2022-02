Dunaújvárosi FVE – III. Kerület TVE 15-2 (5-1, 6-1, 1-0, 3-0)

A szombat délutáni találkozóból még egy perc sem telt és máris vezetett a DFVE. Szabó Nikolett emberelőnyből talált be, 1-0. Kihagyott helyzetek és eladott labdák után a 4. percben Mahieu lőtte ki az alsó sarkot, 2-0. Nem vett vissza a Dunaújváros, Sarah Buis védései után Gurisatti is eredményes volt, 3-0. Az első fővárosi gólra majdnem hat percet kellett várni, ekkor emberelőnyből Keresztes Anita lövése fogott ki a hazai kapuson, 3-1. A negyed végét megnyomta még Mihók Attila együttese, Gurisatti büntetőből, Pál Réka akcióból növelte tovább a Fejér megyei alakulat előnyét, 5-1.

Mucsy kiállításával kezdődött el a második negyed, de a III. Kerület szerencsére nem tudott közelebb zárkózni. A gólcsendet Gurisatti törte meg, Szabó Nikolett pattintott lövése csapta be Pápai Barbarát, 7-1. A folytatásban variálta csapatát Mihók Attila, a fiatalok közül Jonkl Csenge és Somogyvári Lili is szerepet kapott, utóbbi harcolt ki egy büntetődobást, amelyet a csapatkapitány Garda értékesített, 10-2, majd a rutinos játékos pontos ejtése is a kapuban kötött ki, 11-2.

Félidőben kapust cserélt a dunaújvárosi szakvezetés, a folytatásban Maczkó Lilla állt szembe a fővárosi rohamokkal. Ez a játékrész gólszegényre sikerült, hiszen Mucsy váratlanul ellőtt labdája kötött ki a hálóban még a negyed elején. A játékban mindkét oldalon sok hiba csúszott be, a Dunaújváros kettős emberelőnyt is kihagyott, 12-2-es állással fordultak rá a csapatok a záró negyedre.

Az utolsó ráúszást Szellák hozta el, majd Somogyvári Lili nagyszerű ejtése növelte a hazaiak előnyét, 13-2. Nem volt nagy tempójú találkozó, Szellák először a kapufát találta telibe, később emberelőnyben egy mesteri passzt adott Horváthnak, aki közelről kíméletlenül bevágta a ziccert, 14-2. Két perccel a vége előtt Pál Réka állította be a végeredményt, a Dunaújváros simán nyert, Maczkó Lilla még gólt sem kapott a III. Kerület ellen, folytatás szerdán Szentesen.