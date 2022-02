Új edző, új remények. Bizakodó hangulat lengte körbe a Sóstó környékét, hiszen az eddig apátiába fulladó Vidi háza táján új impulzus pörgethette fel az idén még eredménytelen mindennapokat. Az edzőváltást követő első bajnokin a sereghajtó Újpest FC ellen már más hadrendben küldte pályára a piros-kékeket a német tréner, Michael Boris. A 4-3-3-as felállásból Stopira sérülés miatt hiányzott, míg a kapuba visszatért Kovácsik Ádám, aki most a héten betegséggel bajlódott Kovács Dánielt helyettesítette.

Az első tíz percben mintha lendületesebb futballt mutatott volna a Vidi, mint a korábbi összecsapásokon. Az 5. percben az első szöglet nyomán Makarenko csúsztatott kapura, Banai magához ölelte a labdát. A 13. percben aztán az addig masszívan visszazáró vendégek egyre inkább megnyíltak. Antonov kétszer is köténybe fűzte Szendreit, a centerezésére érkerző Zivzivadze a kapu mellé lőtt közelről. A fehérváriaktól a télen Újpestre kölcsönbe igazolt grúz támadó nagyon akart bizonyítani, néhány perccel később csak centiken múlt, hogy nem előzte meg a kivetődő Kovácsikot Beridze beadásánál. Az Újpest dominált, s tette mindezt a fehérvári játékosok komoly segítségével, hiszen a Vidi rengeteg hibával futballozott. A középpályán labdákat szerző és jól osztogató Alef mellett csupán a belső védő, Sabanov hozta azt a szintet, ami szükséges lenne egy élvonalbeli csapat ellen.

Sajnos, fordulás után sem tudott saját árnyékán felülkerekedni a Fehérvár. Croizet az első támadásból megindult, jobbról zavartalanul tört a kapu felé, s Kovácsik érintésével a bal alsóba lőtt, 0-1. Nem állt taplra a Vidi a bekapott gól után, Zivzivadze ziccerét Kovácsik védte bravúrral, majd Pauljevic bombája szállt a keresztléc fölé. Michael Boris a csereként beküldött Ruben Pintónak, majd Nikolicsnak és Funshonak is sokat magyarázott pályáralépésük előtt, mert a Vidi teljesen tanácstalan volt a pályán. A 73. minutumban érkezett az első Vidi-helyzet: Hangya balról küldte a labdát a kapu elé félmagasan, de Kodro, Nikolics és Funsho is lemaradt. Az ellentámadásból aztán a lilák eldöntötték a meccset. Budu Zivzivadze emelt a kapuba úgy, hogy labdája a kapufát is érintette, 0-2. 15 perccel a meccs vége előtt sokan hazaindultak, az RBD egy része pedig a szektor előtt melegítő fehérvári cserejátékosokat kérte számon a siralmas teljesítményért. A 88. percben aztán Funsho passza után Nikolics Nemanja szépített egy jól helyezett lövéssel, ami 111. Vidi-mezben szerzett találata volt, ezzel érte be az eddigi klubrekordert, Szabó Józsefet.

Ez a csatárt különösebben nem vigasztalhatta, mert a csapat – mely a lefújás után a szurkolókkal konzultált a kapu mögött – pont nélkül maradt. Már megint.

Jegyzőkönyv

Mol Fehérvár FC – Újpest FC 1-2 (0-0)

Mol Aréna Sóstó, 3228 néző. V.: Bognár Tamás (Kóbór, Vígh-Tarsonyi)

Mol Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Fiola, Sabanov, Hangya – Szendrei (Pinto, 56.), Alef, Makarenko (Zulj, 87.) – Dárdai (Nikolics, 69.), Kodro, Petrjak (Bamgboye, 69.). Vezetőedző: Michael Boris

Újpest: Banai – Pauljevic, Kuusk, Koutroumpis, Antonov – Onovo (Boumal, 86.), Mitrovic, Beridze (Katona M., 63.) – Csongvai – Croizet (Viana, 85.), Zivzivadze (Kádár, 80.). Vezetőedző: Milos Kruscic

Gól: Nikolics (88.) illetve Croizet (46.), Zivzivadze (74.)

Sárga lap: Kodro (65.), Alef (78.)