A Grőber Mátyás, Madár Imre edzőpáros által irányított albásokat mindössze két pont választja el a tököliektől valamint három egység a dobogó legalsó fokát elfoglaló Szigetszentmiklós U23-as együttesétől. Az eredményes idényrajt tehát hatványozottan fontos lenne a támadójátékukkal az őszi szezonban hadilábon álló székesfehérváriak számára, ezen felül az első fordulóban a Tököl otthonában elszenvedett 25-20-as vereség miatt is szeretnének visszavágni Bárdos Gergőék.

– A sérülések elkerülték a csapatot, egy-két náthától és influenzától eltekintve sikerült átvészelnünk a felkészülési időszakot. Ha foghíjasan is, de elutaztunk Ajkára, ahol a körülményekhez képest jól játszottunk, ez pedig reményt ad a szombati mérkőzésre. Kicsit változtattunk a támadójátékunkon, ami jól sült el, így ezt a csavart a Tököl ellen is alkalmazni fogjuk. Sajnos egy negatív dolog is történt velünk, Kanyó Ádám befejezte a pályafutását, ami nagy érvágás a számunkra, rajta kívül azonban mindenki készen áll a játékra – mondta Madár Imre, az Alba-MÁV-Előre tiszteletbeli elnöke.

A csoport másik Fejér megyei gárdája, a pont nélkül a sereghajtó pozícióban tanyázó Martonvásári KSE gárdája szintén szombaton lép parkettre, Kurán István együttese 16 órától a nyolcadik helyen lévő Kecskeméti TE U23-as csapatát látja vendégül a Tóth Iván sportcsarnokban.