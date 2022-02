A hazaiak irányítója, Pongó Marcell ismét csapata egyik legjobbjának bizonyult, 13/9 ponttal jelentkezett, a csapatkapitánnyal, Vojvoda Dáviddal egyetemben fontos triplákat dobott.

– Rendkívül szoros mérkőzés volt, ahogy a korábbi két bajnokink, megint a végjátékban dőlt el, szerencsére ezúttal a javunkra. Beszéltük is a meccs előtti napokban, hogy jobban kell figyelnünk a végjátékban, a Kaposvár ellen koncentráltabban is játszottunk. A győzelem volt a legfontosabb, aminek nagyon örülök. Megdolgoztunk érte.

A fehérváriak trénere, Matthias Zollner tudta, hogy küzdelmes, végig kiélezett csatát vívnak a somogyiakkal. – A Kaposvár végig nagyon jól küzdött. Jól dobták a hármasokat, T.J. Price harminc méterről is betalált, de társai is jó teljesítményt nyújtottak. Vannak nagyon jó időszakaink, ugyanakkor érthetetlen hibákat is elkövetünk rövid időn belül. Nekünk minden győzelemért meg kell harcolnunk. A bajnoki szünet jól jön, lesz elég időnk, hogy energiát nyerjünk a bajnokság legfontosabb szakaszára. Sokat fogunk dolgozni. Reményeim szerint a folytatásban erősebbek leszünk, megteszünk mindent, hogy előrelépjünk.

A KKK szakvezetője, Nikola Lazic szerint bár ezúttal vesztettek, a játék alapján nyerhettek volna.

– Gratuláltamk az Albának a győzelemnek, ugyanakkor a saját játékosaimnak is, jól küzdöttünk. Kemény, egylabdás mérkőzés volt, a hazaiak jobban koncentráltak a végén, valamint szerencséjük is volt. A harmadik negyedben jól játszottunk, megfelelő ritmusban, azonban a zárás előtt sokat hibáztunk védekezésben, az albások harminc pontot szereztek az utolsó negyedben, ami döntőnek bizonyult. Kaptunk összesen 96 pontot, ez nem a mi játékunk volt, jobban kellett volna figyelnünk a védekezésre. Fáradtak vagyunk, ráadásul legközelebb a Falco ellen lépünk pályára.