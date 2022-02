DSE RA – MÁV Előre Akadémia 0:3 (-24, -28, -14)

Vezette: Hóbor, Soltész

DSE RA: Béres, Kisházi, Laczi, Vida, Gőczi, Tóth Kristóf. Csere: Sümegi (liberó), Juhász B., Pintér B., Winter, Herczeg. Vezetőedző: Kövessy Balázs

MÁV Előre Akadémia: Füzék, Ambrus, Balázs, Tóth Kristóf, Bandi B., Sebestyén. Csere: Szentesi, Tepszis (liberók), Szávai, Lukács, Bandi O., Kerék, Balogh B.. Vezetőedző: Gelencsér Balázs.

- A Dunaújváros bármilyen felállásban is lép pályára, mindig kemény ellenfél. Nehéz mérkőzés volt, mert a nyitásfogadásunk nem működött igazán jól, és az első két szettben a relatív kényelmes négy-öt pontos előnyünket szépen leadtuk a játszmák végére. Pozitívum, hogy a végjátékokban helyén volt a szívünk, és ha nehezen is, de sikerült behúznunk ezeket. A harmadik játékrészben az ellenfél fogadásai már pontatlanok voltak, így a támadási hatékonyságuk is visszaesett. – értékelt Gelencsér Balázs vezetőedző.

Két mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt a MÁV harmadik a tabellán.

Férfi Budapest-bajnokság II. osztály, rájátszás

MAFC-Stoczek – MÁV Előre Akadémia 3:2 (22, 16, -17, -24, 14)

Vezette: Kósa, Vasák

MAFC-Stoczek: Varga Á., Jenei, Wagner, Peidl, Tarsoly, Kecskés, Budai.

MÁV Előre Akadémia: Sebők, Csima, Varga B., Sántosi, Szücs R., Kamondi, Wlaszczyk. Vezetőedző: Kovács Mária.

- Gyors iramú, szép játékkal küzdelmes csatát vívtunk. Az utolsó percekig fej-fej mellett haladt a két csapat, végül az ötödik szettben jó játékunk ellenére alulmaradtunk. - hangsúlyozta Kovács Mária vezetőedző.

Férfi U15 Országos Gyermek Bajnokság I. osztály, Középszakasz

KESI –MÁV Előre Akadémia 0:3 (-17, -22, - 20)

MÁV Előre Akadémia – Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (13, 18, 19)

MÁV Előre Akadémia: Sturm, Héninger, Perusza, Füzék, Gál Zs., Zsoldos. Csere: Surányi, Major, Fehér, Orosz, Hirt (liberók). Vezetőedző: Nagy Róbert.

- Fegyelmezett, jó játékkal sikerült megnyernünk az első mérkőzést. Végig kiélezett csatát vívtunk és helyenként a szerencse is mellénk szegődött. A második találkozón mindenki bizonyította, hogy lehet rájuk számítani. – mondta Nagy Róbert vezetőedző.

A fordulót követően 3. helyen álnak a Kunhegyes, és az első Dág mögött.