A vendég nyugatiak elképesztő szériában vannak, tizenegy bajnokit vívtak meg veretlenül. Az Alba utóbbi két mecscsét megnyerte idegenben, előbb Kecskeméten győzött 86-83-ra, majd szintén az Alföldön, a tavalyi ezüstérmes Szolnok otthonában aratott 74-71-es diadalt. Ahogy a korábbi derbin, az Olaj KK ellen is akadtak különleges teljesítmények, leginkább az amerikai irányító, Jonathan Stark nyújtott extrát, 26/9 pontot jegyzett, de hozzátett a sikerhez Vojvoda, Fakuade és az utóbbi időben védekezésben és támadásban is kiválót nyújtó Pongó Marcell is. A győzelmet a vezetőedző, Matthias Zollner a válogatott erőcsatárnak, Szabó Zsoltnak ajánlotta, játékosa a szolnoki meccs előtti edzésen szenvedett orrsérülést, ahogy az Olaj ellen, ezúttal sem léphet pályára. Az orráról a rögzítést eltávolították, azonban egyelőre nem gyakorolhat a társakkal. Azonban az feltétlenül jó hír, hogy a betegek felgyógyultak, vállalják a játékot.

Az albások a tabella 6. helyén várják a találkozót, 11 győzelemmel és 9 vereséggel, a látogatók a táblázat 3. pozíciójában tanyáznak, 12 sikerrel és 7 kudarccal. A hétvégi vendégek szintén a válogatottszünetben váltottak edzőt, november derekán. Fehérváron a szlovén Dejan Mihevcet a német Matthias Zollner váltotta, a hűség városában Dzunic Branislavot a görög Kosztasz Flevarakisz. A szombati látogatók utóbbi három mecscsük során előbb otthon verték a DEAC-ot 100-75-re, Pécsen 93-87-re, Nyíregyházán pedig 88-81-re győztek. Első számú irányítójuk, Rickey McGill súlyos térdsérülést szenvedett, hazatért az Egyesült Államokba, a szezonban már nem számíthatnak rá. Az október 30-án Sopronban rendezett összecsapáson végig vezetve, 95-82-re győzött a Fehérvár.

– Szolnokon sok hibával játszott mindkét csapat, a hazaiakon látszott, hogy három hétig nem léptek pályára, előzőleg mi is problémákkal küzdöttünk. Izgalmas meccsen nyertünk, köszönhetően Stark remeklésének. Ahogy Kecskeméten, az Olaj ellen is komoly hátrányból jöttünk vissza, és nyertünk megérdemelten. A bajnokság legjobb formában levő csapatát fogadjuk, ezzel együtt is nyerni szeretnénk – mondta Pongó Marcell.