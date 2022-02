A magyar központú ligában az idei évadtól nincs középszakasz, hanem az alapszakasz után az első hat csapat egyenes ágon bejut a rájátszásba, míg a 7-10. helyezettek kvalifikációt vívnak egymással a fennmaradt két playoff-helyért. Ide sikerült bejutnia a Titánok együttesének is, amely nyáron az Ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia égisze alá került be, így a keret túlnyomó többségét U21-es vagy fiatalabb játékos alkotja. A nehézkes szezonkezdet után azonban szép lassan felvette a csapat a felnőtt hoki sebességét, és a megyei rivális Dunaújvárost simán megelőzve elérte Anatolij Bogdanov vezette gárda a mini playoffot jelentő tizedik helyet – az utolsó két mérkőzés kimenetelétől függetlenül.

– A szezont egy erdélyi túrával kezdtük, ahol a Csíkszereda ellen egy harmadig rendben voltunk, viszont a továbbiakban esélyünk sem volt ellenük – tekintett vissza lapunknak Arany Máté, a fehérváriak másodedzője. – Az azóta eltelt időben a fejlődésünket mi sem mutatja jobban, hogy a közelmúltban sikerült megvernünk a Csíkszeredát, ami a Titánoknak az elmúlt öt évben egyszer sem sikerült. Mióta edző vagyok, ez volt az első alkalom, hogy megvertük őket, továbbá elkaptuk a MAC-ot, a Fradit, az Újpestet és a DVTK-t is. A szezonban egyedül csak a Brassó, Gyergyó, Debrecen triót nem tudtuk legyőzni. Az eredmények azt igazolják, hogy a befektetett munka megtérült, és jól összeállt a csapat, amely bárki ellen fel tudja venni a versenyt.

Ha már munka, a szakember elárulta, ahhoz, hogy a fiatalok igazán fel tudják venni a felnőtt mezőny tempóját, ahhoz komoly edzésterhelés vezetett, ami a mai napig kitart.

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Az elején nehéz volt a fiúknak, hogy sokszor dupla jeges edzéseink voltak. A srácok becsülettel csinálják, mert rájöttek arra, hogy ez a fejlődésnek az útja. Ha a befektetett munkát nem teszik bele a zsebükbe, akkor a mérkőzéseken nem lehet kihúzni semmit abból a zsebből, csak a nyuszit a kalapból valami varázsszerrel. De mi nem varázsolgatni szeretnénk, hanem keményen megdolgozni a sikerért, ami jött is, hiszen sikerült bejutnunk a mini playoffba, ahol nyílt esélyeink vannak arra, hogy a legjobb nyolcba kerüljünk. Ez hatalmas fegyvertény lenne a csapat életében. Úgy dolgozunk tovább, hogy az első tízbe kerülés csak részcél volt, most a nyolc közé szeretnénk kerülni és így tovább. A munkán és a fejlődésen van továbbra is a hangsúly, az eredmény járulékos hozadéka az egésznek.

A Titánoknak két találkozója van vissza még az alapszakaszból, február 17-én a Gyergyó látogat Székesfehérvárra, míg 19-én a fiatalok a MAC otthonában zárnak. A rájátszásért folytatott kvalifikációnak még pontos menetrendje nincs, a három győzelemig tartó párharcot a DEAC, DTVK, Győr hármas valamelyike ellen vívja majd meg a fehérvári együttes.

Addig is a csapatból néhányan a másodedzővel együtt az U19-es válogatottal készülnek és játszanak felkészülési mérkőzést a franciák ellen.