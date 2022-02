A két együttes ellentétes ívet futott be ebben a szezonban. A Linz az előző szezonokhoz képest alulteljesített, a tabella legutolsó pozíciójáig csúsztak vissza az erősorrendben. A Volán ellenben szinte a teljes alapszakaszt az élmezőnyben töltötte, Háriék pedig két fordulóval a vége előtt már a harmadik helynél hátrébb nem végezhettek, sőt a kiváló szereplés akár egy Bajnokok Ligája szereplést is érhet majd a jövőben. Részben ez a téma is felmerült a péntek délelőtti sajtótájékoztatón, ahol kiderült, a csapat névadót szponzora a következő három évben is marad a klub mellett, így a remélhetőleg a 2023-ra elkészülő új csarnokban Hydro Fehérvár AV19 néven korcsolyáznak ki a játékosok a jégre.

Ami a péntek esti mérkőzést illeti, hazai lehetőséggel indult az összecsapás, de gólt a Volán szerzett. Hat és fél perc eltelte után Petan éles szögből leadott lövése Egger mamutjáról vágódott a kapuba, 0-1. Nem sokáig tarthatott a fehérvári öröm, a 11. percben egyenlítettek az osztrákok. Kristler és Pelletier indult meg kettő az egy ellen, utóbbi pedig magabiztosan értékesítette a ziccert, 1-1. Néhány hazai lehetőség után magára talált az AV19, és a játékrész végén kétgólos előnyre tett szert. Először Mihály ért bele jól Dahlroth távoli lövésébe, majd egy sakk-mattra kijátszott akciót követően Bartalis talált be, 1-3.

A középső harmad elején a Linz igyekezett szépíteni, és a fekete mezesek erőfeszítéseinek eredménye is lett. Négy perc sem telt, Gaffal cselezte végig magát a fehérvári védelmen majd Tirronen válla fölött a kapuba helyezett, 2-3. Bár a gól kicsit megfogta a Volánt, de öt perccel a játékrész vége előtt sikerült betalálni, emberelőnyben Campbell lövése csúszott át a gólvonalon, 2-4.

A záróetapban Hári a 48. percben értékesített egy kipattanót, majd egy verekedés utáni emberelőnyben Shaw bombázott a hazai kapuba, 2-6. Úgy tűnt több gól nem esik, de a legvégén Kristler mattolta közelről Tirronent, 3-6. A fehérvári győzelem így sem forgott veszélybe, a Volán megnyerte az utolsó idegenbeli alapszakasz-mérkőzését is. Zárás vasárnap hazai jégen a Dornbirn ellen.

Steinbach Black Wings Linz – Hydro Fehérvár AV19 3-6 (1-3, 1-1, 1-2)

Linz, 920 néző. V.: Fichtner, Siegel, Bedynek, Riecken.

Linz: Egger – Schnetzer, Stajnoch, Romig, Bretsxhneider, Gaffal 1 – Wolf (1), Gregorc, Kristler 1 (1), Kantola, Rotter – Kragl (1), Müller, Bortnak, Brucker, Lahoda – Mitsch (1), Pelletier 1. Vezetőedző: Mark Szücs.

AV19: Tirronen – Atkinson, Nilsson, Shaw 1 (1), Hári 1, Kuralt – Fournier (3), Campbell 1 (1), Magosi (2), Bartalis 1, Petan 1 (1) – Dahlroth (1), Horváth M. (1), Németh, Sarauer (1), Mihály 1 – Ambrus G., Rétfalvi, Jacobs, Terbócs (1). Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 31, ill 4 perc.

Kapura lövések: 23-34.