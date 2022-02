Somogyi betörése után ziccerével szerzett vezetést a magyar együttes Podgoricán, a hazaiak gyorsan egyenlítettek, azonban a következő akciót ismét sikerrel fejezte be a magyar együttes. Az Alba csapatkapitánya, Vojvoda Dávid ezúttal is kezdőként lépett pályára, három fehérvári társa, Pongó Marcell, Szabó Zsolt és Lukács Norbert a kispadon várta a sípszót, egymás mellett foglaltak helyet az ülőalkalmatosságon. A hazaiak a színes bőrű irányító, Cobbs révén egalizáltak, Vojvoda duplájával ismét a mieink vezettek. Sőt, Voja a folytatásban ismét kétpontos kosárral jelentkezett (4-8), bátran játszott nemzeti együttesünk. A hazaiak egy pontra zárkóztak, Váradi hármasával ismét Ivkovics Sztojan gárdája volt megnyugtatónak tűnő előnyben.

Lukács Norbert lépett pályára az első negyed derekán, aztán kisvártatva ismét leült, Golomán kosara után időt kért a házigazdák mestere, Bosko Radovic, 7-13. A múlt heti debreceni mérkőzésen nagyszerű teljesítményt nyújtó Dubljevic, a spanyol Valenciát immár tíz éve erősítő magasember nem találta a helyét, hármasát, dupláját és két büntetőjét is elrontotta. Triplával jöttek közelebb a vendéglátók, Perl megmozdulásával távolodott válogatottunk, Radoncic hirtelenjében két labdát szórt el, le is ült pihenni. Őriztük ötpontos előnyünket, amit növelhettünk volna, de a közelmúltban honosított amerikai Hopkins sehogy sem találta az ütemet, minden dobását elrontotta. Aztán Vojvoda passzát a gyűrűbe küldte, az első negyedet követően 14-17 állt a táblán, az eltelt tíz perc során végig jobban állt nemzeti együttesünk. Az öröm nem tartott sokáig, másfél perc alatt hat pontot berámoltak a rövid szünet után remekül kezdő házigazdák, időt is kért Ivkovics.

Nem mentek be a kinti dobásaink, Ferencz Csaba hármasai ezúttal nem értek célt, ellenben Mihailovic kintről köszönt be. Somogyi egalizált, Rosco Allen megmozdulásával pedig már vezettünk. Dubljevic hármasa után Radoncic passzát Radovic küldte a hálóba, Ivkovics időt kért, az első félidő zárása előtt öt perccel, 29-25. Keller Ákos hosszasan méltatlankodott a játékvezetőnek a center számára kedvezőtlen ítélete nyomán, technikai büntetést kapott, Ivkovics nyugtató jelleggel lecserélte, Hopkins érkezett a parkettre, Vojvoda és Hopkins zsákolt, ismét a mieink vezettek, időt kért a házigazda. Sok labdát elszórt Montenegró, a magyarok viszont higgadtan szőtték akcióikat. Hopkins helyett Szabó Zsolt kapott bizalmat, Vojvoda mellett Perl remekelt, aztán Szabó is feliratkozott a pontlistára, félidőben 35-40-re álltak a felek. Vojvoda nem tudott hibázni, hátán cipelte a gárdát, ellenben Keller Ákos kipontozódott, azonban Váradi labdát szerzett, majd sikerrel be is fejezte akcióját, nyolc ponttal ellépett válogatottunk, időt kért a vendéglátó, 44-52.

Radovic szakvezető külön felhívta a figyelmet a remeklő Vojvodára, a fehérvári csapatkapitány megállítása komoly problémákat okozott a vendéglátóknak. Váradi büntetőivel tíz pontra hízott az előny, a délszlávok nem találták az ütemet, aztán Popovic vezérletével mégis öt pontra zárkóztak. Aztán egyre; a hazaiaknak minden bejött, a mieinknek semmi, majd Váradi jóvoltából ismét sikerült kicsit meglépni. Hopkins begyűjtötte negyedik hibáját, ami komoly veszélyforrást jelentett a végjáték tekintetében, mivel Keller jóval korábban kivált a játékból, félő volt, nem marad emberünk a gyűrű alatt. Szabó érkezett a parkettre, egalizált a hazai brigád, fél óra után 59-59 állt a táblán. Vojvoda passzát Szabó értékesítette, Somogyi és Allen triplát szórt a sarokból, a túloldalon csak Mihailovic ügyeskedett, 64-71-nél időt kért Radovic. Perl kiválót nyújtott, nem tudott közelebb jönni Montenegró, aztán hajrázni kezdtek, végül a mieink két pontot megőriztek az előnyből, 84-88.