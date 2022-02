A fehérváriak közül Balázsik Dávid igazán jó versenyt zárt. Szombaton 300 méter síkfutásban mindenkit maga mögé utasított, majd vasárnap a 4x200 méteres váltóban Varga Botonddal, Tatai Bulcsú Bendegúzzal, valamint Ódor Balázzsal kiegészülve 2021-hez hasonlóan ismét bajnoki címet ünnepelhetett. Felkészítőik, Borsányi Zoltán és Olasz Tamás büszkék lehettek a négyes tagjaira.

Forrás: ARAK

A két aranyérmen kívül több szép eredménnyel örvendeztették meg edzőiket a fiatal sportolók. Ódor Balázs távolugrásban negyedik, magasugrásban az ötödik helyen végzett. Varga Botond is döntőzhetett 60 méter gátfutásban, ahol az ötödik helyen ért be, míg 300 méteren a kilencedik legjobb idővel fejezte be a küzdelmeket. Tatai Bulcsú Bendegúz a váltósban elért sikert után egyéniben sík-, és gátfutásban is rajthoz állt, előbbiben hatodik, míg utóbbiban a hetedik pozícióban fejezte be a megmérettetést.

Benyovszki Borbáli egyéni csúccsal térhetett haza Budapestről, ötösugrásban az ötödik helyen végzett. Skoumal Zalán az U16-os magasugrók mezőnyében a hatodik pocizóban zárt, míg élete első 300 méteres versenyen a tizenhatodik helyen ért célba. Kertész Kálmán a korosztályos távolugrók között lett a hetedik. Fliszár Levente tizedik, míg Gombás Petra a tizenkettedik pozícióban zárt a magasugrók mezőnyében. Langmár Zsófia 60 méteres síkfutásban a B döntőig jutott.