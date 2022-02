Pedig nem várhatta könnyű helyzeteben a találkozót a Volán, hiszen Kevin Constantine gárdája megbetegedések miatt csak három sorral tudott kiállni. Ennek ellenére energikusan kezdett a hazai csapat, és Brady Shaw révén kétgólos előnyben voltak a kék-fehérek húsz percet követően. A második harmadban kiegyenlítettebbé vált a játék, de ez nem azt jelentette, hogy ne növelte volna tovább előnyét a Fehérvár, Shaw meglőtte a harmadik gólját, rajta kívül még Kuralt is mattolta az osztrákok védelmét. Az utolsó húsz percben kiengedett kissé a hazai gárda, de ez nem bosszulta meg magát, így a győzelemmel járó három pont az AV19-é lett.

– Az első harmad elképesztően nyíltsisakos játékot hozott, helyzetek az egyik, majd a másik oldalon, kaputól kapuig ment a játék – nyilatkozta Kevin Contantine a találkozó után a klub honlapjának. – Szerencsére nekünk sikerült kihasználni két lehetőséget, a vezetés megszerzése nagyon fontos volt, hiszen ha sok a hiányzó, akkor nehéz visszajönni a meccsbe, rengeteg energiát igényel. Mi az energiánk nagy részét elhasználtuk az első harmadban. Kicsit lelassult a játékunk a második játékrészre, ez pedig jól jött nekünk, mert tényleg kevés tartalékunk maradt. Lőttünk még két gólt, így 4-0-ra vezettünk. A harmadik harmadra viszont kissé visszakapcsoltunk, ráültünk az eredményre. Fejben ott voltunk, de az emberi természet már csak ilyen, ha 4-0-ra vezetsz, visszaveszel egy kicsit. Nem kellene, de mégis így van. A harmadik harmad játéka egyáltalán nem tetszett, de szerencsére vezettünk és túléltük azt a periódust.

A siker azt is jelentette, hogy a Hydro Fehérvár AV19 a tavalyi idény után idén is bekerült a rájátszásba, azaz a csapat már biztos az alapszakasz legjobb hat együttese között végez. Az alapszakaszból két találkozó vár még Háriékra, pénteken a Linz otthonában vizitálnak, míg vasárnap a Dornbirn érkezik Székesfehérvárra. A cél innentől fogva a legjobb négy elérése lehet, hiszen az pályaelőnyt jelentene a playoffra, ha pedig sikerülne a háromba végezni, akkor pedig ellenfelet is választhatna magának a Volán. Erre minden esély megvan, hiszen a Fehérvár jelenleg a tabella harmadik helyét foglalja el.