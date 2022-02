A szeptember második hétvégéjén indult pontvadászat 1. fordulójának legnagyobb meglepetését szolgáltatta az Alba Fehérvár KC azzal, hogy meglehetősen pocsék teljesítménnyel 26-24-re kikapott a liga újoncától a Fáy utcában. Természetesen az előzetes „pontkalkulációban” a fehérváriak azzal számoltak, hogy győztesen, azaz kettő ponttal a tarsolyukban zárják majd az összecsapást. Játékuk kiismerhető volt, mindent középen erőltettek, a széleket alig foglalkoztatták. Nem véletlen, hogy az NB I.-be három év után visszatérő házigazdák vérszemet kaptak, amelyhez még hatalmas lelkesedés, valamint az ellenfél miatt kialakult kellő felkészültség is párosult, és ezek vezettek a sikerükhöz.

A Vasas a tabella 13., kieső helyén várja a találkozót, míg az Alba a 11., két ponttal megelőzve őket – így nyugodtan mondhatjuk, hogy négypontos csata vár a felekre. Amennyiben a fehérváriak nyernek, valamelyest fellélegezhetnek, és leszakíthatják riválisukat.

Nem őriznek szép emlékeket a Sterbinszky Amália Sportcsarnokból az Albások, ezt tanúsíthatja Gerháth Kincső is, aki az ominózus mérkőzésen 18 percnyi játékidőt kapott, és egyszer talált be a piros-kékek kapujába.

– A Mosonmagyaróvár ellen csapatszinten és egyénileg is a maximumot nyújtottuk, és fontos két pontot szereztünk. Nem szabad azonban, hogy elbízzuk magunkat, és elhiggyük azt, hogy a továbbiakban is hasonló formát tudunk mutatni. Mindenféleképpen egy jó löket volt ez a győzelem a folytatás tekintetében. Nem foglalkozunk azzal, hogy mi történt az első fordulóban, mert akkor görcsössé válhatunk, egyetlen feladatunk van, betartani a taktikai utasításokat, ezen belül is leginkább a védekezésre figyelni. Nekünk magunkkal kell foglalkozni, nem az ellenféllel, egyénileg pedig olyan teljesítményt kell nyújtanunk, hogy ezzel a csapatot tudjuk segíteni – fogalmazott a gólerős átlövő.