A görögországi összecsapáson nem számíthatott mindenkire Mihók Attila vezetőedző, volt, aki ugyan be volt nevezve, de nem tudott annyit segíteni a csapatnak sérülés vagy betegség miatt. Azt a találkozót rosszul kezdte a Dunaújváros, nyolc perc játék után 5-1-re vezetett az Olympiacos. Később azonban az olló sokáig nem nyílt nagyobbra, sőt a harmadik negyedben egy gólra felzárkóztak Gardáék. Ám ekkor újabb hibák jöttek be a Fejér megyeiek játékában, és végül ötgólos vereség lett a vége a világ egyik, ha nem a legjobb klubcsapata ellen. A továbbjutás szinte a lehetetlen küldetés kategóriájába tartozik, de egy győzelemmel a DFVE a dunaújvárosi vízilabda ünnepévé tenné a szombatot. A két csapat az előző kiírásban is találkozott egymással, akkor a sorozat döntőjében szoros görög aranyérem született. Az ott mutatott magyar játék is bizakodásra adhat okot.

– Elsősorban azt várom a szombati találkozótól, hogy kompletten és egészségesen tudjunk felállni ez ellen a nagyszerű csapat ellen – nyilatkozta a visszavágót felvezető sajtótájékoztatón Mihók Attila vezetőedző. – Úgy gondolom, hogy az athéni mérkőzésen nyújtott produkciónkkal elégedettek voltunk, még akkor is, ha az eredmény lehetett volna szorosabb is. Az Olympiakosz egyértelműen top csapat, még a Sabadelt tudom hasonló kategóriában említeni. Mi az erős Euroliga szezonjainkban általában játszunk is vagy az egyikkel vagy a másikkal a négy közé jutásért. Ha nem így van, akkor pedig általában a négy közé jutottunk. Nem azonos a két csapatnak a célja. Ettől függetlenül az athéni mérkőzésre alapozva óriási motivációt érzek magamban és az egész csapatban, hogy itthon, egy végső győzelemre esélyes együttest megszorongassunk, esetlegesen egy jó teljesítménnyel legyőzzük. Ez egy hatalmas élmény lenne mind a csapatnak, mind az egész egyesületnek, főleg, hogy az Olympiakosszal még soha nem játszottunk hazai pályán.

Garda Krisztina, a DUE csapatkapitánya a higgadtságra hívta fel a figyelmet, ami az odavágón hiányzott ahhoz, hogy szorosabb maradjon az eredmény.

– Jó meccset várok, bízom benne, hogy teljes lesz a keretünk. A kinti eredmény, ha higgadtabbak vagyunk, lehetett volna szorosabb is akár. Feljöttünk egy gólra, de aztán elvitt engem és az egész csapatot is a hév, a fordítás esélye. Ebből sajnos jó néhány elkerülhető gólt kaptunk. Ezen változtatni kell, ami pedig működött, azt meg kell tartani. Bízom benne, hogy sokan kijönnek majd az uszodába, és jó hangulatban egy nagyszerű mérkőzést játszunk majd az Olympiakosszal.

A negyeddöntő visszavágója szombaton 17 órakor kezdődik majd.