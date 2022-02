Az NB II hátsó régiója továbbra is nagyon szoros, hiszen a 11. Szentlőrincet és a már kieső, 18. pozíciót elfoglaló Budafokot mindössze hét pont választja el egymástól. Ebben a régióban tanyázik az Aqvital FC Csákvár és a Szolnoki MÁV FC is. A Fejér megyeiek a 13. helyen állnak 26 ponttal, míg a Tisza-partiak jelenleg az utolsó előttiek a húszcsapatos bajnokságban 22 egységgel. Ezért is lenne fontos Mónos Tamás együttese számára az idegenbeli három pont megszerzése, hiszen akkor a Csákvár egy kicsit fellélegezhetne és növelhetné előnyét a kiesőjelöltekkel szemben. Az mindenesetre biztató jel lehet, hogy az Aqvital az előző fordulóban az élmezőnyhöz tartozó Kecskemét verte meg 2-1-re.

A Szolnok elleni találkozó vasárnap 14 órakor kezdődik a Tiszaligeti-stadionban.