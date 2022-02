A 116. egymás elleni élvonalbeli randevún csap össze a Vidi és az Újpest. 41 lila-fehér diadal és 24 döntetlen mellett a fehérváriak kereken ötvenszer örülhettek győzelemnek. Az örökmérleg statisztikája tehát enyhe Vidi-fölényt mutat, azonban most egyik együttes sem legfényesebb korszakát éli. Az Újpest legszívesebben egy mozdulattal fordítaná a tabellát, hiszen az NB I utolsó helyén áll, míg a Mol Fehérvár FC sem arról álmodott, hogy a negyedik pozíció megtartásáért harcoljon.

Az apátiából most a Szabics Imrét váltó Michael Boris rángathatja ki a Vidit.

– A legfontosabb most az, hogy meccseket nyerjünk. Láttam a csapat Szeged elleni kupamérkőzését, ahol a játékosok az első két gólnál megmutatták, hogy milyen parádés teljesítményre képesek, a célunk az, hogy ahhoz hasonló teljesítményt mutasson a csapat 90-95 percen keresztül. Ha pedig megszerezzük a vezetést, okosan kell játszanunk, lehozni kapott gól nélkül a mérkőzést, valamint élni a kínálkozó kontralehetőségekkel – nyilatkozta a klub honlapjának a 46 esztendős német szakember. – Láttam az Újpest előző mérkőzéseit is, tisztában vagyunk az erősségeikkel, azon dolgozunk, hogy ezekre megtaláljuk az ellenszert, másik oldalról pedig feltérképeztük azt is, hogy hol sebezhető az ellenfelünk és ezekre a pontokra is fókuszálunk. Nyerni akarunk, ezen kívül pedig azt szeretném látni a csapattól, hogy több helyzetet dolgozzunk ki, mint a korábbi mérkőzéseken. Sokat várok a támadásainktól, de emellett nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy hátul érintetlen maradjon a hálónk.

Hangya Szilveszter a védekezésben és a támadásépítésben is főszerepet vállalhat, amennyiben lehetőséget kap egykori, válogatott-beli trénerétől.

– Nyerni akarunk, amihez 100%-os teljesítményt kell nyújtanunk, bizonyítanunk kell a szurkolóinknak is, hogy a bajnokság hátralevő részében is mellettünk álljanak. Új vezetőedzőnket már ismertem az U21-es válogatottól, pozitív élményeim vannak vele kapcsolatban. Itt a Vidinél még csak egy-két közös edzésen vagyunk túl, így messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni, de egy biztos, nekünk az a feladatunk, hogy megfeleljünk az elvárásainak és annak a taktikának, amit szeretne látni a pályán. Tudjuk, hogy az Újpestnek is nagy szüksége van a pontokra, mi viszont szeretnénk támadófocival és jó játékkal nyerni vasárnap – mondta a védő.