A nyáron alaposan megfiatalított Titánok rosszul kezdte az Erste Ligát, de ahogy teltek a hetek, a gárda egyre jobban felvette a fonalat, és kisvártatva jöttek az első pontok majd a győzelmek. Decembertől pedig teljesen összeállt már Anatolij Bogdanov csapata és közvetlen rivális Dunaújváros mellett több nagy „vadat” is sikerült elejteniük a kék-fehéreknek. A sok munkának és kitartásnak meglett az eredménye, hiszen a Fehérvár bejutott a liga mini-playoffjába, ahol a rájátszás lesz a tét.

– A szezon elején úgy voltunk vele, örülünk, ha be tudunk jutni a mini-playoffba, a legfőbb cél, hogy a csapat a lehető legtöbbet kihozza magából és fejlődjünk – mondta lapunknak Reiter Attila. – Ezt elértük, mindenkin látszik az előrelépés, ennek érdekében nagyon sokat edzettünk. Egyén mellett csapatként is egyre jobban funkcionáltunk és ez miatt is tudtunk bejutni a rájátszás kvalifikációjába.

A fiatal gárdára ebben a kvalifikációban a DEAC vár majd, de előtte még csütörtökön 18.40-től a Gyergyó látogat a raktár utcába, majd szombaton a MAC otthonában fejezik be az alapszakasz Reiterék.

– Gyergyónak fontos lesz ez a meccs, a második helyért még harcban vannak. Nálunk a pontokat tekintve már mindegy a végeredmény, de fontos felvenni a ritmust, hiszen az alapszakasz vége után hétfőn már jön a mini-playoff. Gyergyót sem sikerült még megvernünk idén, de a lehető legjobb játékunkat akarjuk nyújtani ellenük is, hogy felkészülten vágjunk neki a DEAC elleni párharcnak.

Bár a kvalifikációban nem a Titánok gárdája lesz az esélyes, az idei évadban az ICEHL-csapatban is szerepet kapó hátvéd szerint képesek lehetnek meglepetésre.

– Nem véletlen, hogy a Debrecen megnyerte a Magyar Kupát. Gyors és jó játékosokból állnak, akik mögött a kapuban ott van Hetényi Zoli. Még az előszezonban játszottunk velük szoros mérkőzést, de a szezonban minden találkozót domináltak ellenünk. Egyértelműen ők az esélyesek, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnehezítsük a dolgukat és nyerjünk.

A mini-playoff programja:

2022.02.21. 18.00, DEAC – Titánok, Debrecen

2022.02.22. 18.00, DEAC – Titánok, Debrecen

2022.02.24. 18.40, Titánok – DEAC, Székesfehérvár

2022.02.25., Titánok – DEAC, Székesfehérvár (amennyiben szükséges)

2022.02.27., DEAC – Titánok, Debrecen (amennyiben szükséges)