Mindeközben az NB I-es csapat Sopronban próbált visszavágni az ősszel Fehérváron elszenvedett 8-6-os vereségért. A bajnokság 11. fordulójában nem kezdődött jól a csata a szondisok számára, a soproni gárda mindkét párost megnyerte. Az egyéni csatározások során már az első körben egyenlítettek a fehérváriak, Domokos Győző és Kaiser János simán győzött 3:0-ra, Engelmann Zsolt pedig egy óriási fordításnak köszönhetően 3:2-re nyert, három meccslabdát is hárított. A folytatásban kiélezett volt a párharc, fej-fej mellett haladtak a csapatok, Kaiser János és Engelmann Zsolt tartotta életben a Szondi reményeit. Az utolsó körben a Honvéd Szondi koncentrált jobban, csak egy meccset vesztett. Kaiser magabiztos győzelmet aratott, Kovács Dávid is hozta a maga meccsét 3:1-re. 7-6-os székesfehérvári vezetésnél Domokos Győző rendkívül szoros mérkőzésen biztosította be a Honvéd Szondi idegenbeli diadalát. A 8-6-os sikerben Kaiser János 3/3, Domokos Győző 3/2, Engelmann Zsolt 3/2, Kovács Dávid 3/1 mutatóval osztozott.

A Szondi harmadik számú alakulata az NB II-ben bajnokaspiráns Dunaújváros csapatánál vendégeskedett. Tisztes helytállás mellett érvényesült a papírforma, nyertek az újvárosiak.

Az utánpótlás képviselői újabb érmekkel fényesítették a fehérvári asztalitenisz dicsőségtablóját. A Honvéd Szondi fiataljai U11, U13 és U15-ös korosztályban álltak asztalok mellé Budapesten.

U11-ben Kakas Hanna csoportját megnyerve lépett a főtáblára. A küzdelem során a legjobb négy közé verekedte magát, s bronzérmet szerzett úgy, hogy két kiemelt ellenfelet is megvert.

Az U13-asok között is nyerte csoportját Kakas Hanna, s végül a nyolc közé jutásért vívott mérkőzésen búcsúzott.

Az U15-ös korosztályban Dudás Réka kiemeltként a főtáblán kezdhetett, a négy közé jutott, s bronzérmet zsebelt be. Kiss Eszter csoportkörös győzelmeivel került a főtáblára, ahol nem lépett a legjobbak közé.