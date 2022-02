Három koronások: Rus, Lüftner, Sabanov. Nem, a Mol Fehérvár FC három belső védője nem lett hirtelen svéd állampolgár. Csupán elkapták a koronavírust, így hiányoztak a Honvéd elleni rangadóról. Nem is volt a helyzet magaslatán a fehérvári védelem, előbb Fiola, majd nem sokkal később Heister adta el a labdát. Utóbbi hibájából íveltek a hazaiak a jobb oldalról középre, Drazic átejtős fejesét követően a levegőben úszva tenyerelte ki Kovács Dániel. A 9. percben a kispestiek is hibáztak, s csak Kodro irányzékán múlt, hogy ez nem lett végzetes. Lovric 12 méterről fejelte hátra a labdát saját kapuja felé, nem látta, hogy Kodro mögötte van, a bosnyák csatár azonban éppen oda fejelt, ahol Szappanos kapus állt. A küzdelmes mezőnyjáték közepette a félidő derekán Szappanosnak újra közbe kellett avatkoznia, egy felívelt labdát Nego fejelt középre veszélyesen Tamást megelőzve, a kispesti kapus előrevetődve hiúsította meg a Vidi akcióját. A védőtársai is aktívak voltak. Petrjak centerezését blokkolta egy Honvéd-bekk. Az ellentámadás végén Tamás beadását Stopira pöccintette saját kapuja felé, Kovács résen volt. Fiola Attila aztán megirigyelte kollégáit, akik a Szeged elleni Magyar Kupa-meccsen villantottak impozáns gólokat, a válogatott védő egy szöglet után 16 méterről ollózva vette célba a kaput, de mellé lőtt. Rögtön ezután Makarenko járt közel a gólszerzéshez. Szappanos öklözte ki a labdát a mezőnybe, az ukrán középpályás 18 méterről tette vissza azonnal, de Batik a gólvonal közeléből tisztázott. A játékrész hajrája a Honvédé volt, a Vidi hátul helyezkedő játékosai látványosan sok labdát adtak el. Ezekből azonban nem tudott élni a kispesti egylet.

Fordulás után a Honvéd került először helyzetbe, Lukic lábáról perdült a kapu fölé a labda. Nem jött zavarba ettől a Vidi. A 49. percben Kodro vezetgette a labdát középen, az újdonsült ékpárjának, Peter Zuljnak passzolt, az osztrák válogatott Zulj pedig néhány igazítás után 16 méterről ballal lőtte el a labdát két védő lába között, Szappanos későn reagált, 0-1. Nem roskadt össze a Honvéd, Nagy Dominik hamar, az 55. percben válaszolt, 13 méterről ballal lőtt a bal alsóba, 1-1. Ezután inkább a Honvéd futballozott fölényben, Petkovic majdnem be is talált, Kovács Dániel sarokkal védett nagyot. A 80. percben mégis eldönthette volna a meccset a Vidi, Funsho nagy helyzetben törte el a labdát igen csúnyán. Ekkor zendített rá a fehérvári tábor a Szabics Imrének írt nem éppen kedélyes nótájára. A 86. minutumban minden eldőlt: Nagy Dominik szabadrúgása a felső lécről vágódott ki, Petrusenko pedig 15 méterről a hálóba tüzelt, 1-2. Nagy Dominik a 91. percben küldte padlóra a fehérváriakat, 3-1.

Háromból három bajnokit bukott a Vidi 2022-ben, ami már cselekvést kíván.

Jegyzőkönyv

Budapest Honvéd FC – Mol Fehérvár FC 3-1 (0-0)

Budapest, Bozsik Aréna, 3162 néző. V.: Andó-Szabó Sándor

Bp. Honvéd: Szappanos – Petkovic, Batik, Lovric, Tamás (Baráth, 84.) – Petrusenko,Hidi (Pantelic, 73.) – Drazic (Gale, 66.), Zsótér (Machach, 73.), Nagy Dominik – Lukic (B. Traoré, 84.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Fiola, Stopira, Heister – Lednev (Dárdai, 68.), Alef (Funsho, 72.), Makarenko, Petrjak – Zulj, Kodro. Vezetőedző: Szabics Imre

Gól: Nagy D. (55., 91.), Petrusenko (86.) ill. Zulj (49.)

Sárga lap: Nagy D. (35.), Hidi (50.), Petkovic (65.), ill. Zulj (69.)

Kiállítva: Heister (95.)