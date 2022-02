A családfő, Vancsa Miklós 1996 nyarán, a bajnoki szezont 8. helyen záró Csepel együtteséből szerződött Fehérvárra, a válogatott középső védő, Váczi Dénes társaságában. Négy éven át szolgálta a Videotont, döntően alapembernek számított, ám Csank Jánossal nem találta a közös hangot. Szerepelt Szlobodan Kusztudics, Disztl László, Vágó Attila, Csongrádi Ferenc, Verebes József és Csank János csapatában, majd Kecskemétre szerződött. Rakoncátlankodó térde miatt az alföldi, NB II-es együttesben fejezte be pályafutását, majd ugyanitt sportvezető lett. Később közel két évtizeden át, két részletben ügyvezetőként tevékenykedett a Vasasnál, másfél évet Egerben. Két éve dolgozik az MTK Budapestnél, megfigyelőként.

Két fia közül a nagyobb, Milán Fehérváron járt óvodába, a kisebb, Zalán pedig iskolás évei egy részét Agárdon töltötte, az MTK akadémiáján, az általános iskolai ballagására is a tóparton került sor. Amikor az utánpótlás műhely befejezte működését Fejérben, visszatért a fővárosba. A kisebbik Vancsa a minap írta alá szerződését a Manchester City együttesét is működtető City Group nevű konzorciummal, a mértékadó nemzetközi portálok 3 millió eurós vételárról számolnak be. Az eladó, az MTK Budapest FC ügyvezetője azt mondja, a számok nem állnak messze a valóságtól.

Vancsa Miklós

Zalán már kicsi gyerekként jóban volt a labdával, minden korosztályos csapatából kiemelkedett. Nem véletlen, hogy tavaly nyáron, augusztusban 16 évesen bemutatkozott a Hungária körútiak felnőtt csapatában, csereként beállva győztes gólt szerzett az Újpest ellen. A beszélgetést múltidézéssel kezdjük az 54 esztendős sportvezetővel.

– Zalán a nyárig marad az MTK-ban, ez volt logikus. Ugyanis a belga másodosztályban április 18-án véget ér a bajnokság. Mivel 17 éves gyerekről van szó, a regisztráció meglehetősen nehézkes, március végén léphetne pályára, két-három meccsre, aminek sok értelme nem lenne. A manchesteriek nagyon korrektek voltak, kérdezték, mit szeretnénk. A tavasszal itthon futballozik, az U19-es válogatottban sok meccsük lesz, biztosan pályára lép. Ha pedig kevés lehetőséghez jut az MTK NB I-es gárdájában, játszik az NB III-ban. Aztán a nyáron megy Lommelbe.

A kérdésre, miszerint mi történik, ha a másodosztályú gárda kiesik, a belga harmadosztály aligha lesz vonzó a tehetség számára, Vancsa Miklós higgadtan válaszol.

– Átalakítják a bajnokságot, jelenleg két csoportban nyolc-nyolc együttes szerepel. A Lommel a 7. helyen áll, a nyáron összevonják, húsz csapattal rajtol a második vonal, a létszámot feltöltik, tehát nincs ok izgalomra. Meg eleve, itt nem az a kérdés, jobb-e nekünk a belga második liga, mint a hazai NB I? Egyértelműen, mert Zalán adott rendszerben futballozik, a Manchester City felügyelete mellett. A csoportnak több klubja van, a francia élvonalbeli Troyes, a spanyol Girona, amely éveken át játszott az élvonalban, most a másodosztályban érdekelt. Az Egyesült Államokban a friss bajnok New York City FC, Indiában a Mumbai FC, összesen tizenegy profi klubbal rendelkeznek. Több lépcsőfok van addig, amíg a fiam eljuthat a City öltözőjéig. Már az sem kis dolog, amit eddig elért, a negyedik NB I-es meccsen, 16 évesen győztes gólt szerzett. Negyedórával a vége előtt jött be, az MTK egyenlített, abban a találatban nem vett részt, ám a 92. percben győztes gólt szerzett, ami hatvan éve nem fordult elő a magyar fociban, hogy egy ilyen fiatal játékos eldönti a meccset. Utoljára Bene Ferenc művelt hasonlót. A találkozót nem láttam élőben, a nagyobbik fiamat látogattuk a nejemmel Zürichben, a kezdés után nem sokkal értünk haza, tévén néztem a meccset. Amikor a fiam megszerezte a győztes gólt, nagyon sajnáltam, hogy nem voltam ott a lelátón. Amúgy, ha tehetem, az összes mérkőzését élőben tekintem meg.

Az apuka érthetően büszke Zalánra, aki külsőre édesanyjára hasonlít, viszont a futballtudását apjától, a korábbi középpályástól örökölte.

– Nagyon jó személyiségű, okos gyerek. Tisztelettudó, közvetlen, a társai mindenütt szerették, felnéztek rá. Sok edzőnek még ma sem derült ki, hogy nagyon tehetséges, nekem gyorsan. Minden korosztályban a többiek előtt járt, gyorsaságban, döntési készségben, a labdával való barátságát tőlem örökölte, az atlétikai képességeit az anyjától, a nejem, Bea atletizált. Céltudatos, odafigyel az étkezésre, a pihenésre. Zalán az MLTC-ben, a Mátyásföldi Labdarúgó Torna Clubban kezdett négy évesen, aztán a Fradiba került, a tizenegy évvel idősebb bátyja, Milán is ott focizott. A nagyobb abbahagyta, a kicsi folytatta. Az MTK-ba igazolt, az általános iskola nyolcadik osztályát Agárdon végezte, imádta az akadémiát, azonban a műhely megszűnt a tóparti településen, 14 évesen visszatért a fővárosba, itt kezdte a középiskolát, velünk él azóta is. Nagyon jó tanuló, bár keveset jár iskolába, az MTK-val délelőtt és délután is edzenek.

Vancsa Zalán

A világ vezető futballklubjai jelentkeztek be érte, végül a City Group lett a befutó.

– Alig merem kimondani, 15-20 klub érdeklődött, köztük a Milan, az Inter, a Bayern München, Benfica, konkrét ajánlatot négy-öt egyesület tett. Azért a City lett a befutó, mert rajtuk éreztük igazán, hogy fontos nekik, hogy kisfiam oda igazoljon. Az elmúlt évben több prezentációt tartottak nekünk, amelyben bemutatták az elképzeléseiket, hogyan gondolják Zalán felépítését. Azzal nyilván tisztában vagyunk, hogy nem most fog bemutatkozni Manchesterben, az is nagy dolog, látják benne a lehetőséget, úgy gondolják, pár év múlva City szintű játékos lehet. Ha nem a világ egyik legnagyobb klubjában, hanem egy Premier League középcsapatban lép pályára, akkor sem leszünk elégedetlenek. Persze, a cél az, hogy a Cityben, de nem keseredem el, ha egy másik topbajnokságban szerepel. Nem tudom pontosan, mennyit fizettek érte, én is 3 millió euróról hallottam, ami bizonyos feltételek teljesülése esetén tovább emelkedhet.

Vancsa két éve az MTK vezető játékosmegfigyelője, a felnőtt csapat mellett az utánpótlás is hozzá tartozik. Milán fia Zürichben pénzügyi szakemberként, matematikus közgazdászként dolgozik, analízisekkel foglalkozik, a szakmájában 28 évesen elismert szakembernek számít Svájcban.

– A Fradi U19-es csapatában alapember volt, dobogón végeztek, NB I-es futballista simán lehetett volna védőként, válogatott játékos aligha. Túl okos volt labdarúgónak, a tanulás mellett döntött, inkább az egyetemet választotta. Mindenben támogattam, amikor kimondta, szakít a focival, sírtunk egyet, aztán továbbléptünk. Bölcsen döntött a fiam.

A kicsi viszont egyértelműen világsztár lehet. Az apa azt mondja, idővel minden és mindenki a helyére kerül, a tehetség utat tör magának.