Ambrus Csongor az idei Erste Liga évadban berobbant a felnőtt mezőnybe. Bár a csapattal együtt ő is nehézkesebben kezdte az idényt, mára már a Fehérvár legponterősebb játékosának számít, sőt a közelmúltban a liga megválasztotta a hét játékosának is. A Titánok fiatal gárdája nagy utat tett meg szeptember óta, az elmúlt fordulókban pedig a közvetlen rivális Dunaújvároson kívül két vállra fektették többek között a MAC HKB Újbudát, és a Csíkszeredát is.

– Nagyon kemény nyári felkészülésünk volt, rengeteget edzettünk, sok erőnléti feladatot beépítettünk a programba – emlékezett vissza Ambrus Csongor. – Sokat beszélgettünk az idősebb játékosokkal, hogy mire kell odafigyelnünk a felnőtt hokiban, felhívták a figyelmünket a korosztályos és a felnőtt jégkorong közötti különbségekre. Fiatal csapatunk van, nagy fejlődési folyamaton mentünk keresztül a szezon eleje óta, nem szabad elfelejteni, hogy az együttes nagy részének ez az első felnőtt idénye. Érkezett közben néhány légiós, aki lendületet adott nekünk, majd a Dunaújváros legyőzése is nagy pluszt adott. Tudtuk, hogy ha minden meccsen száz százalékot nyújtunk, akkor bármelyik csapat ellen lehet esélyünk. Ez már az erdélyi túrán is látszódott, bár akkor nem jött össze a pontszerzés, itthon a Csíkszereda ellen már sikerült győznünk.

Ha már Csíkszereda, Ambrus Csongor kis erdélyi településről, Csíkdánfalván tanulta meg a sportág alapját, a korcsolyázást.

– Egy erdélyi patakon tanultam meg apukám segítségével korcsolyázni. Az első lépések itt történtek meg, majd a falusi csapaton át vezetett az utam Székesfehérvárra. Mindig is nagy álmom volt, hogy Fehérváron játszhassak a felnőtt csapatban, ezt az álmot a mai napig kergetem – mesélte a fiatal támadó, majd kitért a nemzeti csapattal kapcsolatos élményére. –Az első válogatott meghívó örökké emlékezetes marad. Nagyon sokat jelentett, hogy erdélyi fiúként a magyar válogatott mezét magamra ölthettem, U15-ös korosztályban volt az első válogatott mérkőzésem. Amikor felálltunk elénekelni a himnuszt, kirázott a hideg, meg akartam, illetve meg akarom mutatni a mai napig mutatni, ahogy előttem többen is bebizonyították, hogy akár a felnőtt válogatottba sem elérhetetlen eljutni Erdélyből.

A Titánok az elmúlt hetek nagyszerű formájának köszönhetően a mini rájátszást jelentő 10. helyre léptek fel, megnyugtató pontelőnnyel a megyei rivális Dunaújváros előtt. Pénteken 14 órától egy újabb fontos lépését tehetnek a fiatalok a pozíció megőrzéséért, hiszen az elmúlt hetekben rossz formát mutató Győr érkezik Fehérvárra. Ambrus elmondta, hogy mivel ebben a szezonban eddig háromszor is kikaptak a zöld-fehérektől, fűti őket a vágy, hogy megmutassák, mennyit fejlődtek és le tudják győzni a győrieket is.