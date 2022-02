Az enyingi Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola grundbirkózó csapata annak ellenére okozott komoly fejtörést az elitmezőnynek, hogy újra csak csonka gárdával tudott részt venni a diákolimpia országos döntőjén. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia csarnokában 23 fiú csapat 230 versenyzője feszült egymásnak. A hét helyett hat fővel kiálló enyingiek egyetlen vereséget szenvedtek - a későbbi országos bajnoktól - s ezzel le is csúsztak a dobogóról, a nyolcadik helyen zártak. Azonban ez a nyolcadik pozíció is megsüvegelendő annak tudatában, hogy a diákolimpiai viadalon 132 csapat indult. Emellett egy egyéni elismerés is kijutott Piros Tibor egyik tanítványának: a közreműködő bírók egyike megjegyezte, hogy Pavelka Levente súlycsoportja legjobbja volt.

Forrás: Egyesület

Sokat nem pihenhettek az Enyingi VSE birkózói, mert másnap az ESMTK csarnokában volt jelenésük. A szabadfogású versenyen 239 fő nevezett, három szőnyegen zajlottak a küzdelmek, melyekben nyolc enyingi vett részt. Rafael Krisztián és Kovács Kornél a Diák 2 korosztály 29 kg-ban indultak. A selejtezőktől kezdve az elődöntőig meneteltek, ahol azonban alulmaradtak, vigaszágon azonban bronzérmet szereztek. Pavelka Levente 38 kg-ban és Papp Áron 42 kg-ban a selejtezőn továbbjutott, majd legyőzőre találtak, a 7. helyen zártak. Bocskai Botond a 69 kg-s súlycsoportban az elődöntőig jutott, bronzérmes lett. Gyermek korosztályban Papp Ábel aranyérmet szerzett, míg ugyanitt Erdősi Krisztofer és Aladics Jázmin is bronzérmet szereztek.