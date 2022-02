Miután a sereghajtó Újpest FC 2-1-re nyert az OTP Bank Liga 21. fordulójában a Sóstón, a Mol Fehérvár végképp letehet dobogós reményeiről. Sőt, ugyan maradt a tabella negyedik helyén, de pontszámban már közelebb került a kiesőhelyekhez, mint a harmadik pozícióhoz.

Fehérváron nem volt jellemző korábban, hogy a szurkolók komolyan számon kérik a játékosokat, azonban most az ultráknál is betelt a pohár. De nem csupán náluk, néhány labdarúgónál is.

– Az elmúlt két év alatt négy edzőm volt, nem tudtuk elérni azokat a célokat, amiket kitűztünk – foglamazott önkritikusan a klub honlapján a csapatkapitány, Nikolics Nemanja. – Igazán az öltözőben van probléma. Mindenkinek felelősséget kell vállalnia! A lábunkban, a fejünkben, a szívünkben rejlik a válasz. Az új edző két nap alatt nem tud csodát tenni, az Újpest elleni meccsen is az öltözőben volt a kulcs. Az a csapat nyert vasárnap este, amelyik jobban akarta a győzelmet. Az Újpest az első félidőben sokkal jobban játszott, s a második félidőt is úgy kezdte, ahogy kell, vezetést szerzett. Az utolsó 20-25 percben próbáltunk „all-in”-re menni, egy centivel lekéstem Hangya Szilveszter beadásáról, s az ellentámadásból kaptuk a másodikat.

Onnan nehéz volt talpra állni, ívelgettük a labdákat, de hiányzott az átütő erő. Magunkba kell néznünk! Mindenkinek fel kell tennie a kérdést, hogy át tudja-e érezni ezt a szituációt? Félre tudja-e tenni az egót, és képes csapatban gondolkodni? Fehérváron egy labdarúgó mindent megkap, hogy élvezze a focit, és harcoljon az álmaiért. Hogy trófeákat nyerjünk, hogy válogatott meghívókért küzdjünk, hogy BL-ben, vagy Európa-ligában szerepelhessünk. Nem tudjuk ezt értékelni, azt gondoljuk, hogy az eredményeket ingyen adják. A klub dolgozóinak szemébe kell néznünk, s feltenni a kérdést magunknak, hogy mi, mit teszünk az eredményekért?

Köszönet a szurkolóknak, érthető, hogy volt véleményük a meccs után. De meg kell érteni a játékosokat is, akik az edzéseken napi szinten teljesítenek. De az edzéseken nem adnak pontokat.

Arra vágytam, hogy a Sóstón állítom be a klubrekordot, ezért büszke vagyok. Ez kemény munka gyümölcse. Húszévesen, mikor besétáltam ide, hatodik csatárként nagyon messze állt tőlem ez az egész. De harcoltam, és igyekeztem meghálálni azt a bizalmat, amit kaptam a klubtól, a szurkolóktól és a családomtól. Ez volt a munkám, ezért kaptam a fizetést havi szinten. Mezey Gyuri bácsinak, és a tulajdonosnak, Garancsi Istvánnak is meg tudtam hálálni a bizalmukat – ejtett szót Nikolics a történeti találatról, s arról, ami mögötte van.

Mint ahogy a csapatkapitány mondta, az új tréner néhány nap alatt nem tud csodát tenni. Mégis, Fehérváron bíztak Michael Boris sorsfordító munkájában.

– A második gól után ébredtünk fel, utána már előrefelé játszottunk, ezt talán lehetett kintről is látni. Az első félidőben a játék talán “oké” volt, de nem voltunk igazán veszélyesek. Mindegyik csere pozitívan hatott a játékunkra, futómennyiséget hozták, jöttek az összjátékok a támadások alatt is. Mindenki küzdött és hajtott azért, hogy legalább 2-2 legyen a végeredmény – értékelt a vezetőedző. – Azt szerettem volna látni, hogy mindenki adjon ki magából minden energiát, ezt sok játékostól visszakaptam. Minden gólért, minden pontért meg kell küzdenünk, ezt tudjuk jól, hiszen egyes csapatok Európáért küzdenek, a többiek pedig a kiesés elkerüléséért. Nyilván jelenleg a játékosoknak nincs olyan önbizalma, mint egy olyan csapatnak, akik folyamatosan nyerik a mérkőzéseket. Kemény munka vár ránk, haladni kell tovább, és építeni kell a pozitívumokra. Ha a Vidiben játszol, vagy a Vidi edzője vagy, akkor a győzelem az elvárás minden meccsen. Ez nagy kihívás, de a meccs utolsó fél órája bizakodásra ad okot.